معرض "فرصة" بعجمان يطرح 300 وظيفة للمواطنين عبر 20 شركة

عجمان في 19 أكتوبر/ وام / شهد معرض "فرصة" للتوظيف، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في قاعة الإمارات للضيافة، إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل، وسط مشاركة 20 شركة من القطاع الخاص طرحت أكثر من 300 شاغر وظيفي، بهدف تعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاق العمل أمام المواطنين.

وشكّل المعرض فرصة للباحثين عن عمل من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس للتعرف إلى الشواغر الوظيفية المتاحة، وإجراء المقابلات الوظيفية مباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة، والتعرف إلى متطلبات الوظائف المتاحة، واستكشاف المسارات المهنية التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأكد فارس عبد العزيز المندوس، مدير إدارة تمكين المواهب في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض يعكس اهتمام الكفاءات الوطنية بالانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص، ويؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه المتمثلة في ربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية الفعلية، وتسهيل إجراءات التوظيف، بما يدعم جهود التوطين ويعزز التوافق بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومتطلبات الوظائف.

وقال إن المعرض جسّد أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية، بما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030 والتوجهات الوطنية في التنمية البشرية، مثمّناً تعاون الشركات المشاركة وحرصها على استقطاب الكوادر المواطنة.

وبذلك تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان العمل على تطوير المبادرات التي تدعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتطلعات الباحثين عن عمل.