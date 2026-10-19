"طرق دبي" تطرح 60 رقماً مميزاً بينها فئة "سوبر" في مزادها العلني الـ121

دبي في 19 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن طرح 60 رقماً مميزاً للوحات المركبات من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، بينها أرقام من فئة "سوبر"، ضمن مزادها العلني الـ"121، الذي الذى سيتم تنظيمه يوم السبت المقبل، 24 أكتوبر، في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يضم أرقاماً مميزة من الرموز "AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ"، تتصدرها الأرقام الثنائية من فئة "سوبر" ، وهي "BB80 وBB18 وCC44 "، إلى جانب مجموعة من الأرقام الثلاثية والرباعية والخماسية.

وأشارت إلى أن التسجيل للمشاركة في المزاد يبدأ اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.

وحددت الهيئة شروط المشاركة في المزاد، التي تتطلب امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم، قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى سداد رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع.

وألزمت الهيئة الفائزين بسداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد، تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.

وأكدت أن عمليات بيع الأرقام تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، فيما يحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.

ويأتي تنظيم المزاد ضمن جهود الهيئة لتوفير خيارات متنوعة من أرقام لوحات المركبات المميزة، بما يلبي تطلعات المتعاملين والمهتمين باقتنائها.