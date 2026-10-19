"شمس" تطلق تحدي "أفكار شارقة" لتحفيز المواهب على ابتكار حلول إعلامية

الشارقة في 19 أكتوبر/ وام / أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" تحدي "أفكار شارقة"، في مبادرة نوعية تهدف إلى استقطاب المبدعين والمبتكرين وطلبة الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواهب التقنية، وتوفير منصة متخصصة لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.

ويأتي إطلاق التحدي انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة في ترسيخ بيئة داعمة للمعرفة والابتكار والإبداع، والاستثمار في الإنسان والمواهب، وتعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما يعكس المبادرة توجه "شمس" نحو توفير منصات عملية تتيح للمواهب تحويل أفكارها إلى حلول ومشاريع يمكن أن تسهم في تطوير المشهد الإعلامي والإبداعي.

ويأتي التحدي كأول مبادرة من نوعها تركز على تحويل الأفكار الإعلامية المبتكرة إلى نماذج وحلول قابلة للتطبيق، من خلال رحلة متكاملة تبدأ بطرح مجموعة من التحديات في مجالات الإعلام والتسويق والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والتقنيات الإعلامية، مروراً بمرحلة تقييم الأفكار وتأهيل المشاركين، من خلال ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد وتوجيه يقدمها خبراء في المجالات ذات الصلة، لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وتعزيز قابليتها للتطبيق. ووصولاً إلى تطوير النماذج الأولية وعرض المشروعات النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة. بما يتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة طرح الفكرة إلى تطوير حل ملموس يمكن البناء عليه وتطبيقه.

وقالت الدكتورة شيخة الزهراني، عضو اللجنة التنظيمية لتحدي "أفكار شارقة": يمثل إطلاق "أفكار شارقة" خطوة جديدة في جهود شمس لدعم الابتكار وتعزيز منظومة الإعلام والصناعات الإبداعية، انطلاقاً من إيماننا بأن الأفكار المبتكرة هي المحرك الأساسي لتطوير القطاع وصناعة مستقبله. ومن خلال هذا التحدي، نعمل على توفير مساحة حقيقية للمبدعين والمواهب لتحويل أفكارهم إلى حلول عملية.

وتصل القيمة الإجمالية لجوائز تحدي "أفكار شارقة" إلى 500 ألف درهم بما يعكس حرص "شمس" على تحفيز المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم الحلول الواعدة التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.

ومن خلال إطلاق "أفكار شارقة"، تؤكد "شمس" التزامها بتوفير بيئة داعمة للاكتشاف والابتكار، وتعزيز التواصل بين المواهب والمبدعين والخبراء والقطاع الإعلامي، بما يسهم في تطوير حلول جديدة تدعم نمو الإعلام والصناعات الإبداعية وتستشرف احتياجات المستقبل.

ودعت "شمس" المبدعين والطلبة ورواد الأعمال والمواهب التقنية والمهتمين بالابتكار الإعلامي إلى المشاركة في التحدي، ومتابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على تفاصيل التحديات وآلية المشاركة والتسجيل.