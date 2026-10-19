شنايدر إلكتريك تطور بنية طاقة رقمية لأول مهبط تاكسي جوي تجاري بدبي

دبي في 19 أكتوبر/ وام / أعلنت "شنايدر إلكتريك" لتكنولوجيا الطاقة، عن نجاح تعاونها مع شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، في تطوير البنية التحتية لمهابط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، لتوفير البنية التحتية المتكاملة للطاقة والأنظمة الرقمية في مهبط "VDX" بالقرب من مطار دبي الدولي، والذي يعد أول مهبط تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا النوع من الطائرات.

ويعد مهبط "VDX"، الذي اكتملت أعماله التقنية في أبريل 2026 وحصل على شهادة الاعتماد لتشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي في يوليو من العام نفسه، أول مهبط رئيسي ضمن شبكة التاكسي الجوي المزمع إطلاقها في دبي.

ويجري حالياً تطوير مهابط إضافية في كل من دبي مارينا ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا.

وتم تصميم المهبط لاستيعاب ما يصل إلى 170 ألف مسافر سنوياً، ليواكب انطلاقة جيل جديد من وسائل النقل الجوي، وهو يتطلب بنية تحتية متطورة للطاقة تلبي احتياجاته التشغيلية، من أنظمة شحن عالية القدرة تضمن جاهزية طائرات "جوبي أفييشن" للرحلات المتتالية، وأنظمة كهربائية مصممة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة في قطاع الطيران، إلى جانب حلول ذكية تتيح المراقبة والتحكّم في الوقت الفعلي، وتربط بين أنظمة الطاقة والشحن وإدارة المرافق في مختلف مرافق المهبط.

وبمجرد أن يبدأ الموقع العمل بكامل طاقته، من المتوقع أن تحقق حلول شركة شنايدر إلكتريك وفورات في الطاقة في المنشأة بأكملها تصل إلى 25%.

ويدعم هذا المشروع "خطة دبي الحضرية 2040" وسياسة "مدينة الـعشرين دقيقة" المرتبطة بها، والتي تستشرف ملامح مدينة يتمكن سكانها من الوصول إلى معظم وجهاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة، ومن المتوقع أن تختصر الرحلات التي تستغرق عادة 45 دقيقة براً، إلى نحو 12 دقيقة جواً.

وقال غاريث ويلسون، المدير العام لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر في دبي، إن شحن الطائرات الكهربائية يؤدي إلى ظهور احتياجات طاقة كبيرة جداً وسريعة التغير، وفي الوقت نفسه، يجب أن تبقى المحطة وكل أنظمتها الحيوية تعمل بكامل طاقتها، وقد اخترنا شركة شنايدر إلكتريك لتزويدنا ببنية تحتية للطاقة تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة والذكاء.

وقالت أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، إن مهبط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي بالقرب من مطار دبي الدولي، يعكس مكانة المدينة الرائدة عالمياً في تبنّي التقنيات التي ستحدّد ملامح مستقبل التنقّل، ويتمثل دورنا في توفير الطاقة والبنية التحتية الرقمية التي تتيح عمليات تشغيلية آمنة وموثوقة وفعالة منذ اليوم الأول، في ظل بنية هندسية مصممة لاستيعاب التوسع الذي يواكب تمدد الشبكة عبر مختلف أنحاء المدينة.