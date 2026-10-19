"مدينة الشتاء" تستعد لتنظيم أضخم دورة منذ إطلاقها بالشراكة مع "ديزني+"

دبي في 19 أكتوبر/ وام / أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تنظيم الدورة الخامسة من فعالية "مدينة الشتاء"، خلال الفترة من 11 إلى 31 ديسمبر المقبل، في ساحة الوصل، ضمن فعاليات موسم الوصل لهذا العام، وذلك بالشراكة مع "ديزني+"، وتحت شعار "لكل شتاء حكاية".

وتشهد الدورة الجديدة، التي تُقام بالشراكة مع "ديزني+" للمرة الأولى منذ إطلاق الفعالية عام 2022، تقديم مناطق تفاعلية وأنشطة مستوحاة من شخصيات وأعمال سينمائية شهيرة، في تجارب تُقدم للمرة الأولى في المنطقة، وتستهدف العائلات والأطفال والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن الفعالية تجارب تفاعلية مستوحاة من عوالم أفلام "مارفل" و"ملكة الثلج" و"حكاية لعبة"، إلى جانب فيلم "وحيد في المنزل" من إنتاج شركة "توينتيث سينشري فوكس"، بما يتيح للزوار التفاعل مع شخصيات وقصص الأعمال السينمائية.

كما يشمل برنامج الفعالية عدداً من الأنشطة التي اشتهرت بها "مدينة الشتاء" خلال دوراتها السابقة، من بينها تساقط الثلج تحت قبة الوصل، وكتابة الرسائل إلى "سانتا"، ولقاء "سانتا" و"السيدة كلوز"، إلى جانب عروض فنية وضوئية على قبة الوصل، وعروض موسيقية احتفالية وخيارات متنوعة من الطعام والشراب.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، إن "مدينة الشتاء" أصبحت وجهة تجمع العائلات من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن الدورة الخامسة تمثل مرحلة جديدة في تطور الفعالية من خلال الشراكة مع "ديزني+"، التي تتيح للأطفال والعائلات التفاعل مع الشخصيات والحكايات التي تابعوها عبر شاشات السينما والتلفزيون.

وأضافت أن الشراكة تأتي في إطار جهود مدينة إكسبو دبي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الإبداعي للإمارة، لافتة إلى أن الفعالية تستقطب العائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها، مع توقعات بارتفاع ملحوظ في الإقبال الجماهيري خلال الدورة المقبلة في ظل مشاركة "ديزني+" شريكاً أساسياً.

وقال تميم فارس، مدير "ديزني+" لمنطقة الشرق الأوسط، إن الشراكة مع مدينة إكسبو دبي تهدف إلى نقل القصص والشخصيات التي تجمع العائلات عبر الأجيال من الشاشة إلى تجارب واقعية تفاعلية، بما يتيح للجمهور دخول العوالم التي يعرفها والتفاعل معها من خلال أنشطة وتجارب مستوحاة من أعمال "ديزني+".

وأضاف أن التعاون يشمل تقديم تجارب تفاعلية وعروضا تحت قبة الوصل، تتيح للجمهور مشاهدة القصص والشخصيات المحبوبة بطريقة جديدة، وتعزز فرص التفاعل والتواصل بين العائلات والزوار.

ويعكس شعار الدورة الخامسة "لكل شتاء حكاية" طبيعة الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين القصص والشخصيات المعروفة والتجارب التفاعلية الجديدة، فيما تعتزم مدينة إكسبو دبي الإعلان عن تفاصيل إضافية للبرنامج والأنشطة المصاحبة مع اقتراب موعد افتتاح الفعالية.