372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن عدد المستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات التي منحها قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، الصادر في أكتوبر 2025، بلغ 372 مستفيداً من أصحاب الهمم والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة.

ووأوضحت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن ذلك يأتي، في ضوء ما نص عليه القرار من منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تخفيضاً بنسبة 50% على رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح أصحاب الهمم إعفاءً كاملاً من هذه الرسوم، بما يعزز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات الملكية الفكرية واستفادتهم منها، ويحفز الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي في الدولة.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج المحققة من تطبيق قرار مجلس الوزراء تمثل مؤشراً إيجابياً على أثر الإعفاءات والتخفيضات المقررة في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، بما يعزز الابتكار وتنافسية أعمالهم، متوقعاً أن تشهد أعداد المستفيدين من هذه المزايا ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من خدمات العلامات التجارية وتسجيل علاماتهم وحمايتها، ويدعم نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتها.

وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة وصل حالياً إلى 429,681 علامة تجارية.

وأوضحت الوزارة أن 132 من أصحاب الهمم استفادوا من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة بلغت 264,950 درهم، فيما استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50%، وبقيمة بلغت 66,150 درهم، وذلك خلال عام واحد من صدور القرار.