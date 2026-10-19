"دبي البحري" ينظم سباق "أتلانتس" للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً السبت المقبل

دبي في 19 أكتوبر/ وام / ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل، سباق "أتلانتس" للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي يمثل الجولة الأولى لمنافسات هذه الفئة ضمن الموسم الرياضي البحري 2026-2027، مع فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق اعتباراً من اليوم.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن مسار السباق ينطلق من جزر العالم قبالة ساحل دبي، وصولاً إلى خط النهاية في منطقة "عين دبي"، التي تحتضن أكبر عجلة مشاهدة في العالم.

وأشار إلى أن السباق يحظى باهتمام واسع من الملاك والنواخذة والبحارة، ويشهد منافسة قوية في ظل مكانة هذه الفئة ضمن روزنامة النادي السنوية.

وأكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استمرار منافسات الموسم الرياضي البحري يعكس الاهتمام بالرياضات البحرية التراثية، والدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، بما يسهم في تحفيز النواخذة والبحارة على المشاركة والتنافس في سباقات بحر دبي.