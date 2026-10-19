"قمة مستقبل الصحة 2026" تستقطب نخبة من القادة العالميين لاستشراف مستقبل "الرعاية التنبؤية"

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ تنطلق غداً الثلاثاء أعمال "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة نخبة من القادة العالميين والخبراء في قطاعات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، لبحث سبل تطوير نظم صحية قادرة على استشراف المخاطر الصحية والتنبؤ بها والتدخل المبكر للحد من تفاقم الأمراض.

وتُعقد القمة من 20 إلى 22 أكتوبر، تحت شعار "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، مسلطة الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والفحوصات التشخيصية والبيانات الصحية، ودورها في إرساء منظومات صحية أكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها، وتوفير رعاية صحية مخصصة تستجيب للاحتياجات الفردية لكل شخص.

وتتصدر جدول أعمال اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "رسم ملامح مستقبل الصحة: نحو رعاية صحية استباقية"، ترسم التوجهات الرئيسية للقمة، إلى جانب جلستين بعنوان "مستقبل الأمراض النادرة وعلم الجينوم" و"توسيع نطاق رصد المؤشرات: البنية التحتية للقدرات التنبؤية".

ويشهد اليوم الثاني انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية، تشمل "متى يكون الوقت مبكراً بما يكفي بالنسبة للرعاية الصحية التنبؤية؟" و"مستقبل العلاجات" و"الربط بين المؤشرات: من الاستشعار على مستوى السكان إلى الرعاية الفردية". وتتناول هذه الجلسات توقيت تحويل المؤشرات التنبؤية إلى تدخلات صحية عملية، وأثر التطورات العلمية في إعادة تشكيل أساليب العلاج، فضلاً عن دور المعلومات المستخلصة من البيانات السكانية في تعزيز دقة الرعاية الصحية الفردية وتوجيهها وفقاً لاحتياجات المرضى.

ويركز اليوم الثالث على التقنيات ونماذج الاستثمار والتخصصات الصحية التي تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الرعاية الصحية التنبؤية، من خلال جلسات متخصصة، أبرزها "صعود الأطباء المدعومين بالذكاء الاصطناعي"، بمشاركة إيلينا بونفيليولي من شركة "مايكروسوفت"، و"الجراح المعزَّز: صعود الذكاء الجراحي"، بمشاركة تيم شميد، و"منظور الاستثمار: الاستثمار في القدرات التنبؤية"، بمشاركة البروفيسور إلياس موسيالوس والدكتورة أولا براون.

كما تشارك سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، في جلسة بعنوان "مؤشرات الخصوبة: فهم واستشراف مخاطر إصابة المرأة بالأمراض على امتداد حياتها"، التي تسلط الضوء على المؤشرات المرتبطة بالخصوبة وإمكانات الاستفادة منها في فهم المخاطر الصحية التي قد تواجه المرأة واستشرافها عبر مختلف مراحل حياتها.

ويقام على هامش القمة معرض عالمي يستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وعلوم الحياة، فيما يتيح برنامج الفعاليات المصاحبة منصة إضافية لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة التوجهات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير منظومات الرعاية الصحية.