جمهورية الكونغو تدرج سندات سيادية بـ1.55 مليار دولار في ناسداك دبي

دبي في 19 أكتوبر/ وام / رحّبت ناسداك دبي بالإدراج الثانوي لإصدارين من السندات السيادية بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار صادرة عن جمهورية الكونغو، كأول جهة سيادية من أفريقيا تدرج في بورصة ناسداك دبي، حيث لاقت السندات المدرجة إقبالاً كبيراً لدى المستثمرين المؤسسيين في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، في تأكيد على قوه التعاون في القطاع المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو.

ويشمل الإدراج: سندات بقيمة 700 مليون دولار بعائد 9.500% ذات إطفاء تدريجي ومستحقة في 17 فبراير 2035، وسندات بقيمة 850 مليون دولار بعائد 9.500% ذات إطفاء تدريجي ومستحقة في 26 مايو 2036.

وبإتمام الإدراج الثانوي في ناسداك دبي، تُكمل جمهورية الكونغو إدراج سنداتها الأولي في بورصة لندن، وتوسّع نطاق حضورها لدى المستثمرين المؤسسيين والمصارف والشركات في منطقة الشرق الأوسط.

وتعزّز هذه الخطوة العلاقات الاقتصادية والمالية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو، التي جرى ترسيخها من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

واحتفالاً بالإدراج، قرع سعادة كريستيان يوكا، وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في جمهورية الكونغو، جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية.

وقال سعادة كريستيان يوكا، وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في جمهورية الكونغو، إن جمهورية الكونغو تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها الاقتصادية والمالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعتزّ بأن نكون أول جهة سيادية أفريقية تدرج أوراقها المالية في دولة الإمارات، ويأتي إدراج هذه السندات في ناسداك دبي منسجماً مع استراتيجيتنا الأوسع لتنويع قاعدة مستثمرينا، ويعكس ثقتنا في السوق الإماراتية ودورها في ربط جهات الإصدار بالمستثمرين الدوليين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: نرحّب بجمهورية الكونغو كأول جهة سيادية من أفريقيا تدرج السندات في ناسداك دبي، في خطوة تؤكد على دور دبي كوجهةً عالمية رائدة تجذب الاستثمارات العالمية، ويفتح هذا الإدراج طريقاً جديداً لأدوات الدين السيادية الأفريقية نحو مستثمري الشرق الأوسط، ويجسّد التزامنا بأن نكون بوابة فعّالة وشفافة تصل جهات الإصدار بعمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين في المنطقة.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن الإدراج الأول من جمهورية الكونغو في ناسداك دبي، يمثل خطوة بارزة تعكس الترابط المتنامي بين أفريقيا ومركز دبي المالي العالمي، بوصفه بوابة ومركزاً للاستثمار والخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجات الدين القائمة في ناسداك دبي 147.5 مليار دولار، تستحوذ الإصدارات السيادية على 43% منها.