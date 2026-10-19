نادي الإمارات برأس الخيمة ينجز مشاريع تطويرية لتعزيز جاهزية مرافقه الرياضية

رأس الخيمة في 19 أكتوبر/ وام / أنجز نادي الإمارات الثقافي الرياضي خلال الأشهر الأخيرة عدداً من المشاريع التطويرية في ملاعبه الفرعية، ضمن خطته لتحديث البنية التحتية الرياضية ورفع كفاءة مرافقه وجاهزيتها لاستضافة المباريات الرسمية والأنشطة المختلفة.

وشملت المشاريع استبدال منظومة الإنارة بالكامل في الملاعب الفرعية أرقام "1، 2، 3، 4"، وتركيب أنظمة إضاءة رياضية حديثة تتوافق مع متطلبات ومعايير اتحاد الإمارات لكرة القدم لاستضافة المباريات الرسمية، بما يسهم في تحسين جودة الإضاءة وتوفير بيئة مناسبة للتدريبات والمنافسات.

كما تضمنت الأعمال تجديد واستبدال أسوار الملعبين رقمَي "3،2" وفق اشتراطات الأمن والسلامة، لتعزيز حماية مستخدمي المنشآت وتحسين المظهر العام لمرافق النادي.

وأكد مازن سوقار المدير التنفيذي بالإنابة بنادي الإمارات، أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود حسن الشمسي بمواصلة تطوير منشآت النادي والارتقاء بجودة مرافقه، بما يلبي احتياجات الفرق الرياضية ويدعم جاهزيتها للتدريبات والمنافسات.

وقال سوقار نحرص على توفير مرافق رياضية مجهزة وفق المعايير المعتمدة، وتأتي أعمال تحديث الإنارة وتجديد الأسوار ضمن جهودنا لرفع كفاءة الملاعب وتعزيز سلامة مستخدميها، بما يخدم لاعبي النادي ومنتسبيه ويدعم استضافة المباريات الرسمية