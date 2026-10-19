مصرع 12 مهاجراً في حادثتي غرق قبالة جزيرتين يونانيتين

أثينا في 19 أكتوبر/وام/ لقي 12 مهاجراً حتفهم في حادثتين منفصلتين قبالة جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين، شمال شرقي بحر إيجة، اليوم، إثر انقلاب قاربين .

وذكر خفر السواحل اليوناني أن خمسة رجال وامرأة لقوا حتفهم بعدما انقلب قارب سريع كان يقل مهاجرين، إثر قيامه بمناورة مفاجئة على بُعد نحو أربعة أميال بحرية شمال جزيرة ساموس. ونجا 14 رجلاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين.

وفي وقت سابق، لقي أربعة رجال وامرأة ورضيع حتفهم إثر اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وانقلابه قبالة منطقة أجريليا في جزيرة ليسبوس، فيما نُقل ثمانية ناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج.