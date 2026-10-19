ويتيكس 2026 يجمع الابتكارات العالمية ويكشف توجهات أسواق المنطقة

دبي في 19 أكتوبر/ وام / يشكل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026" الذي ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي ملتقى عالميا ترتقبه آلاف الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، لتبادل أحدث الابتكارات والممارسات، والتعرّف عن كثب على الفرص الناشئة وتوجهات الأسواق في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وقالت مجموعة عبد الواحد الرستماني انها ستطلق خلال "ويتيكس 2026" علامة "فيراباك - VerraPak" التجارية "سينيو للتغليف" سابقاً، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة في مسار تطور أعمال التغليف التابعة لها بالإمارات.

وانطلاقاً من قدرات التصنيع المتميزة التي أرستها "سينيو"، تقدم "فيراباك" نموذج عمل محسناً يركز بشكل أكبر على احتياجات العملاء تحت شعار "غلّف بثقة" وباعتبارها شريك تغليف محلي في دولة الإمارات، تجمع "فيراباك" بين التصنيع المحلي، والخبرات الفنية المتخصصة وتقنيات الطباعة والتخصيص المتطورة، إلى جانب الممارسات المسؤولة، والتعاون الوثيق مع العملاء؛ وذلك لتطوير حلول تغليف تراعي طبيعة منتجات كل عميل وعلامته التجارية واحتياجاته التشغيلية.

وقالت هدى الرستماني، الرئيس التنفيذي للمشاريع التجارية في مجموعة عبد الواحد الرستماني: تمثل "فيراباك" خطوة مهمة جديدة في مسار تطور أعمال التغليف التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة ضمن محفظتنا ويأتي إطلاق هذه العلامة في ضوء استمرار تطور قطاعات الأغذية والضيافة والسلع الاستهلاكية في دولة الإمارات، حيث يتنامى الطلب على حلول التغليف التي تحقق معايير الجودة، والاتساق، والمسؤولية البيئية، والمرونة في سلاسل الإمداد.

واختارت شركة "ألجاتيك" معرض "ويتيكس 2026" للكشف عن تقنيتها الجديدة للبطاريات، في أول عرض لها أمام الجمهور على مستوى العالم وتصل كثافة البطارية إلى 1,000 وات ساعة لكل كيلوغرام، وتوفر بديلاً عالي الأداء ومجدياً من حيث التكلفة مقارنةً بالأنظمة التقليدية، ولم يتم استخدام الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة في تصنيع البطارية.

وتسعى "ألجاتيك" من خلال تقنيتها إلى معالجة مجموعة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها اضطراب سلاسل التوريد وصعوبة التنبؤ بها، وارتفاع أسعار المواد الخام، وأزمة الطاقة العالمية.

وتستعرض "توراي" اليابانية أحدث تقنياتها في مجالات التناضح العكسي، والمرشحات الفائقة، والمفاعلات الحيوية الغشائية، مع التركيز على حلول تجمع بين الموثوقية والكفاءة والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وقال تاكاشي كوراي، رئيس شركة توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة: "تتيح مشاركة "توراي" في المعرض التواصل المباشر مع المؤسسات الخدماتية والبلديات والجهات الحكومية وصنّاع القرار وقادة القطاعات والاستشاريين والمقاولين وكبرى شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، بما يفتح آفاقاً جديدةً أمام الشراكات والمشاريع، ويدعم فرص التسويق والمبيعات والتوسع في أسواق المنطقة.

وتستعرض شركة آنهوي تشيرو للتكنولوجيا المحدودة أحدث أجيالها من حلول ترشيح وتنقية المياه المتطورة، المصممة لتطبيقات معالجة المياه المنزلية والتجارية والصناعية. وتبرز الشركة أيضاً مجموعتها المتطورة من خراطيش مرشحات الرواسب المصنوعة من مادة البولي بروبيلين، وخراطيش مرشحات الكربون المنشّط، وأغلفة المرشحات، وأغلفة أغشية التناضح العكسي، وأنظمة تنقية المياه بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب حلول ترشيح مخصصة توفر كفاءة عالية في الترشيح، وتحسّن جودة المياه، وتضمن أداءً موثوقاً للأنظمة.

كما تلقي شركة فونترون تكنولوجي المحدودة، الضوء على أحدث منتجاتها في مجال تكنولوجيا الأغشية لمعالجة المياه المستدامة، والحلول المتكاملة المصممة لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الفعّالة والمستدامة وعالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

وستعرض الشركة حلولاً لأغشية التناضح العكسي، والترشيح النانوي، والترشيح الفائق، وتحلية المياه، وإنتاج المياه فائقة النقاء، وحلول الوصول إلى مستوى تصريف السوائل الصفري من ﺧﻼل عمليات تدوير المياه.