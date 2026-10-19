"هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف" تنطلق 21 يناير بمشاركة ماكلروي

دبي في 19 أكتوبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف إقامة النسخة الـ38 خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2027، في نادي الإمارات للجولف بدبي، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم، يتقدمهم النجم روري ماكلروي، الساعي إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المعروف بـ"كأس دلة".

وأوضحت اللجنة أن ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً، رفع رصيده إلى 6 ألقاب في البطولات الكبرى، بعد احتفاظه بلقب بطولة الماسترز الأمريكية في نادي أوغوستا الوطني خلال أبريل الماضي، ليصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يحرز السترة الخضراء في عامين متتاليين، بعد جاك نيكلاوس ونيك فالدو وتايغر وودز، معادلاً بذلك رصيد فالدو من ألقاب البطولات الكبرى.

ويُعد ماكلروي الأكثر تتويجاً في تاريخ هيرو دبي ديزرت كلاسيك، إذ سجل مشاركته الأولى فيها عام 2006، عندما كان هاوياً يبلغ 16 عاماً، قبل أن يحقق أول ألقابه الاحترافية في مسيرته في نادي الإمارات للجولف عام 2009، وهو في الـ19 من عمره، ثم أضاف ثلاثة ألقاب أخرى أعوام 2015 و2023 و2024.

وأعرب روري ماكلروي عن سعادته بالعودة إلى دبي التي يعتبرها موطناً ثانياً له، مشيراً إلى أن نادي الإمارات للجولف شهد انطلاق مسيرته الاحترافية، وأن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك تحتل مكانة خاصة لديه، بفضل دعم الجماهير، الذي وصفه بالرائع، مؤكداً أنها تمثل المكان الأمثل لبدء العام.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة، إن عودة ماكلروي إلى البطولة بعد احتفاظه بلقب الماسترز لعامين متتاليين تمثل انطلاقة مميزة للنسخة الـ38.

وعلى صعيد الاستدامة، تواصل البطولة تعزيز مبادرة "جو فور ذا جرين"، حيث كانت أول حدث للجولف في الشرق الأوسط، وأول بطولة ضمن سلسلة رولكس في جولة دي بي ورلد، يحصل على شهادة "GEO" للاستدامة.