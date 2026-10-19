"الوطني الاتحادي" يبحث تطوير التعاون البرلماني بين الإمارات وأوكرانيا

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين في أبوظبي، سعادة أوليكساندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا، وتطوير التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى الأوكراني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي حرص دولة الإمارات على دعم جهود تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها الدولة في دعم المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات والنزاعات، وفي مقدمتها جهود الوساطة الإماراتية بين أوكرانيا وروسيا، التي أسهمت في نجاح عمليات تبادل الأسرى بين البلدين.

وأشار معاليه إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً الدور الذي تضطلع به المؤسسات والاتحادات البرلمانية في مناقشة التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وطرح المبادرات والمقترحات التي تسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

من جانبه، أشاد سعادة أوليكساندر بالانوتسا بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع أوكرانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.