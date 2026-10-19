جامعة أم القيوين تعزز التعليم التطبيقي والتميز البحثي

أم القيوين في 19 أكتوبر/ وام / نفذت جامعة أم القيوين عدداً من الأنشطة والمبادرات الأكاديمية والبحثية الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم الجامعي، وربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، وتطوير مهارات الطلبة، إلى جانب دعم البحث العلمي وتشجيع التميز والابتكار، في إطار جهودها للارتقاء بمخرجاتها التعليمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية.

تأتي هذه الجهود ضمن توجهات الجامعة لتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي والتطبيقات المهنية، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وشملت الأنشطة اطلاع طلبة بكالوريوس القانون بالجامعة على آليات تطبيق قانون حماية المستهلك والإجراءات المتبعة لحماية حقوق المستهلكين، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، بهدف تعزيز معرفتهم بالتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية وتطبيقاتها العملية.

وتعرف الطلبة، على دور الجهات الرقابية في متابعة التزام المنشآت الاقتصادية بالتشريعات والضوابط المعمول بها، وآليات التعامل مع الممارسات التجارية المخالفة، والإجراءات المتبعة في تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.

وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية، نظم برنامج ماجستير العلوم الجنائية بالجامعة، بالتعاون مع إدارة حماية ووقاية المجتمع في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الممارسات العملية لتقنية السوار الإلكتروني"، تناولت مفهوم المراقبة الإلكترونية وأهدافها ونطاق تطبيقها، وآلية عمل السوار الإلكتروني، والإجراءات المتبعة في التعامل مع الخاضعين للمراقبة، بما يراعي كرامتهم الإنسانية وخصوصيتهم وصحتهم.

وعلى صعيد دعم البحث العلمي، أطلقت جامعة أم القيوين جائزة التميز في البحث العلمي للعام الأكاديمي 2025-2026، بهدف تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على تطوير إنتاجهم البحثي والارتقاء بجودة البحوث والدراسات الأكاديمية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في البيئة الجامعية.

وعقدت الجامعة ورشة عمل للتعريف بمعايير الجائزة، قدمها رئيس لجنة البحث العلمي، بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية ونائب مدير الجامعة وعمداء الكليات، تناولت آليات تقييم الإنجازات البحثية وفقاً لمعايير تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في مجال البحث العلمي "OBEF"، الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف الجائزة تشجيع الإنتاج العلمي والمعرفي والتطبيقي، وترسيخ بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والابتكار، فيما تعتزم الجامعة الإعلان عن أسماء الفائزين خلال أكتوبر الجاري، ومنحهم جوائز مالية تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في تعزيز البحث العلمي.