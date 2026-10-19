"سياحة عجمان" تختتم جولتها الترويجية في أوزبكستان وكازاخستان

عجمان في 19 أكتوبر/ وام / اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان جولتها الترويجية في آسيا الوسطى، والتي شملت طشقند بجمهورية أوزبكستان وألماتي بجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار مساعي الدائرة إلى توسيع قاعدة أسواقها السياحية والوصول إلى شرائح جديدة من الزوار.

وشهدت الجولة عقد لقاءات مباشرة جمعت فريق الدائرة بنخبة من المهنيين وممثلي شركات السفر والسياحة في البلدين حيث تعرّف المشاركون خلالها إلى المنتج السياحي للإمارة وأبرز وجهاتها وتجاربها، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك وفرص بناء شراكات تسهم في استقطاب مزيد من الزوار من المنطقة.

وحرصت الدائرة خلال الجولة على تقديم صورة شاملة عن عجمان، تُبرز ثراء موروثها الثقافي والتراثي ومقوماتها الطبيعية، إلى جانب ما تقدمه من ضيافة راقية وأنشطة ترفيهية تلائم اهتمامات مختلف الفئات.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة: أسهمت محطتا طشقند وألماتي في فتح حوار مباشر مع شركاء جدد في سوقين نراهما واعدتين، ولمسنا اهتماماً واضحاً بما تقدمه عجمان من تجارب متنوعة. وسنعمل على البناء على مخرجات هذه اللقاءات وتحويلها إلى شراكات عملية تعزز الحركة السياحية القادمة من آسيا الوسطى، وترسّخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة لدى زوار المنطقة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات الترويجية التي نظمتها الدائرة سابقاً في أوروبا والهند والصين، ضمن خطة متكاملة لتوسيع حضور عجمان في الأسواق الدولية ورفع تنافسية قطاعها السياحي.