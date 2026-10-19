تراجع قياسي في مستويات المياه الجوفية بالنمسا

فيينا في 19 أكتوبر/ وام / تراجعت مستويات المياه الجوفية في عدد من ولايات النمسا إلى مستويات قياسية جديدة في شهر أكتوبر الحالي، وانخفض مستوى المياه في نحو نصف محطات رصد المياه الجوفية إلى أدنى مستوى منذ بدء القياسات.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة "غرينبيس" أن ولاية شتايرمارك، الواقعة جنوب شرقي النمسا، من بين أكثر المناطق تضرراً، إذ سجلت 9 من أصل

34 محطة رصد أدنى مستويات للمياه الجوفية في تاريخ القياسات كما شهدت ولاية فورارلبرغ غربي البلاد انخفاضات قياسية، حيث سجلت 19 من أصل 25 محطة مستويات غير مسبوقة.

وأكدت الدراسة امتداد الظاهرة إلى ولاية سالزبورغ، حيث سجلت 4 من أصل 20 محطة أدنى مستويات تاريخية للمياه الجوفية، فيما أظهرت البيانات تراجع مستوياتها في نحو ثلث المحطات بولاية "كارنتن" مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة.

وعزت الدراسة هذا التراجع إلى نقص هطول الأمطار خلال فصل الصيف الماضي، محذرة من تفاقم أزمة الاحتياطات المائية إذا لم تشهد الأشهر المقبلة كميات كافية من الأمطار والثلوج خلال فصل الشتاء.

-سر-.