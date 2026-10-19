مصر و"فيرتيغلوب" تبحثان إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة "العين السخنة"

القاهرة في 19 أكتوبر/ وام / بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع السيد أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، إقامة مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة في مصر.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر لشركة فيرتيغلوب في مصر، إحدى أسواقها التشغيلية الرئيسية.

وتناول اللقاء الخطط المبدئية للمشروع، والتي تستهدف إنتاج أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم، وبدء الإنتاج التجاري عام 2031.

وأكد الوزير المصري أهمية المشروع في تعزيز التكامل بين قطاع التعدين والصناعات التحويلية، وتحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، موجها بالتنسيق لتحديد مصادر خام الفوسفات وتأمين احتياجات المشروع على المدى الطويل، واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية ومتطلبات الطاقة والبنية التحتية.

وتماشياً مع استراتيجية فيرتيغلوب للنمو، تواصل الشركة دراسة الفرص المتاحة لتوسيع محفظة أعمالها، بما في ذلك الفرص المتعلقة بمشتقات الأمونيا ولا تزال أي فرصة من هذا النوع في مرحلة أولية، ولم يتم اتخاذ أي قرار استثماري بشأنها حتى الآن.

وتناول اللقاء تسريع تبادل البيانات الفنية والجيولوجية والتجارية، ودراسة اتفاقات توريد خام الفوسفات، إلى جانب فرص توطين إنتاج محلول "AdBlue" المستخدم في خفض الانبعاثات الضارة للمركبات، بالاستفادة من الإنتاج المحلي لليوريا.

وأكد الوزير المصري أهمية تقييم مقترح إنتاج المحلول من الجوانب الفنية والاقتصادية، وتحديد متطلبات تنفيذه، تمهيدا لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنه.

-سر-.