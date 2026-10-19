شرطة دبي تعزز وعي 2850 عاملاً بالأمن السيبراني والمروري

دبي في 19 أكتوبر/ وام / استفاد نحو 2850 شخصاً من فعاليتين توعويتين نظمهما مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلةً بمركز شرطة جبل علي وبمشاركة الشركاء الإستراتيجيين، واستهدفتا العاملين في منطقة "أجادة" بواجهة جبل علي المائية، ومجمع سكن العمال التابع لشركة "SK Labor Camp" في مجمع دبي للاستثمار.

وجاء تنظيم الفعاليتين في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوعي الأمني لدى مختلف فئات المجتمع، وإيصال الرسائل التوعوية إلى أماكن وجودهم، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية والحد من الممارسات السلبية وتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية.

وتضمنت الفعاليتان محاضرات في الأمن السيبراني، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر، ركزت على أساليب الاحتيال الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية.

كما تناولت الوقاية من الجريمة والمسؤولية المجتمعية والتعاون مع الشرطة والإبلاغ عن السلوكيات السلبية، إضافة إلى الالتزام بقواعد المرور والسلامة عند عبور الطرق وتجنب السلوكيات الخطرة.

وشملت المحاضرات المجتمعية التعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي، وقنوات التواصل مع الجمهور وآليات الاستفادة من الخدمات الشرطية، بما يسهم في تسهيل الوصول إليها وتعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، أن تنظيم الفعاليات يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية الاستباقية، من خلال الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئة العمال، وإشراكهم في منظومة الأمن والسلامة المجتمعية.

وقالت بوحجير إن المجلس يحرص على الوصول إلى أفراد المجتمع في مواقع عملهم وسكنهم، عبر مبادرات توعوية تزودهم بالمعارف اللازمة للحماية من المخاطر الأمنية والمرورية والإلكترونية.

وأضافت أن التوعية بالأمن السيبراني تحظى باهتمام خاص لمواكبة تنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني، ورفع الوعي الرقمي باعتبار الفرد الواعي خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.

وأشادت بالتعاون مع مركز شرطة جبل علي والشركاء الاستراتيجيين، مؤكدة أهمية تكامل الجهود لتوسيع نطاق المبادرات التوعوية وتعزيز الأمن وجودة الحياة.