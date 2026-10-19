"إسلامية دبي" تنظم 5 فعاليات للتوعية بسرطان الثدي

دبي في 19 أكتوبر/ وام / تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 5 فعاليات صحية وتوعوية للوقاية من سرطان الثدي، من 14 إلى 29 أكتوبر الحالي، في عدد من مراكزها المعرفية والإسلامية، وتتضمن محاضرات وورش عمل وفحوصات طبية، تحت شعار "الوعي أولاً.. والفحص المبكر أمان".

وتستهدف الفعاليات تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية، والتعريف بالممارسات الصحية التي تسهم في الحد من عوامل الخطورة، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتُختتم الفعاليات يوم 29 أكتوبر بورشة توعوية وفحوصات طبية في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ضمن برنامج يشمل محاضرات حضورية وعن بُعد، وورشاً توعوية في عدد من المراكز بدبي.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة المراكز المعرفية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دور مراكزها في خدمة المجتمع، وتوسيع برامجها لتشمل الموضوعات الصحية التي تهم المرأة والأسرة.

وأضافت أن التوعية بسرطان الثدي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيرة إلى حرص الدائرة على الجمع بين التوعية والخدمات الوقائية، وتشجيع النساء على الكشف المبكر، بما يدعم صحة المرأة والأسرة.