"دبي الخيرية" تطلق حملتها لدعم أصحاب الهمم محلياً وفي 20 دولة

دبي في 19 أكتوبر/ وام / أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الإنسانية "همم" لدعم أصحاب الهمم لهذا العام 2026 والتي تتسع مظلتها لتشمل المستفيدين داخل الإمارات وفي 20 دولة حول العالم في إطار تقديم حلول مستدامة ترتقي بجودة حياة هذه الفئة وتمنحهم الفرصة الكاملة لتحقيق استقلاليتهم الذاتية.

وتجسد الحملة الرؤية الإنسانية الملهمة لدولة الإمارات في تذليل التحديات أمام أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم الفاعل في المجتمع، إذ صممت الجمعية حزمة من المشاريع النوعية التي تلبي متطلبات العيش الكريم والتمكين التأهيلي والمهني، بما يواكب احتياجات المستفيدين وقدراتهم المتنوعة داخل الدولة وخارجها.

وأكد سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن حملة "همم" تعكس التزام الجمعية الراسخ بالاستثمار المستدام في قدرات أصحاب الهمم، مضيفاً أن دعمهم يتجاوز مفهوم المساعدة التقليدية ليشكل تمكيناً استراتيجياً شاملاً يعيد رسم آفاق القدرة والاستقلالية.

وأوضح أن دبي الخيرية حرصت على تصميم برامجها داخل الدولة وخارجها بما يركز على بناء الإنسان وتوفير التسهيلات والأدوات المساندة والحلول التأهيلية التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في مجتمعاتهم بطاقاتهم المبدعة.

ولفت إلى أن حملة "همم" على الصعيد المحلي داخل الدولة تركز على توفير الأدوات والتقنيات المساندة التي تلبي الاحتياجات اليومية للمستفيدين، وفي مقدمتها سماعات الأذن الطبية والكراسي المتحركة المتطورة والعصي الخاصة بالمكفوفين، إلى جانب إتاحة خيارات الدعم والرعاية المباشرة لصاحب الهمة لمدة شهر أو عام كامل، بما يضمن توفير مقومات العيش الكريم والمساندة المستمرة.

وأشار السويدي أنه على المستوى الدولي في 20 دولة فتتسع المشاريع لتمكين أصحاب الهمم حركيا واقتصاديا عبر تقديم الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة ووسائل التنقل الملائمة كالدراجات النارية إلى جانب تجهيز مراكز التدريب والتأهيل وتنظيم ورش العمل وتوفير الآلات والمعدات المهنية التي تساعدهم على اكتساب مهارات عملية والانخراط في سوق العمل علاوة على إطلاق مبادرات تخصصية مثل "باقة إسعاد صاحب همة" لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.