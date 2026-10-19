الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 60 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:09..

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الثاني 06:26 والجزر الأول عند الساعة 23:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 26 85 25

دبي 38 28 80 25

الشارقة 38 25 80 25

عجمان 36 29 80 25

أم القيوين 36 23 80 25

رأس الخيمة 38 25 70 25

الفجيرة 23 26 85 50

العين 39 27 60 15

ليوا 41 24 85 15

الرويس 37 25 90 25

السلع 38 25 90 25

دلما 34 27 75 50

طنب الكبرى/ الصغرى 34 30 75 55

أبو موسى 34 30 85 55