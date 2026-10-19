اختتام بطولة العين الدولية للسباحة

العين في 19 أكتوبر/ وام / اختتمت في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية ، بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية، يمثلون 26 نادياً وأكاديمية.

وأقيمت البطولة برعاية ودعم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وباستضافة جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني، وشركة "هورايزن أفنيو"، الشريك التنظيمي، وبلغ إجمالي جوائزها المالية 50 ألف درهم.

وأسفرت النتائج عن تصدر نادي أبوظبي للرياضات المائية الفرق المشاركة من حيث إجمالي عدد الميداليات، برصيد 93 ميدالية، بواقع 16 ذهبية و38 فضية و39 برونزية، بفارق 28 ميدالية عن أقرب منافسيه.

وحصد سباحو النادي في منافسات الرجال 71 ميدالية، توزعت على 12 ذهبية و28 فضية و31 برونزية، فيما حققت السباحات 22 ميدالية، منها أربع ذهبيات و10 فضيات وثماني برونزيات.

وجاءت أكاديمية "ووتر ووريورز" ثانية من حيث إجمالي عدد الميداليات برصيد 65 ميدالية، منها 20 ذهبية و28 فضية و17 برونزية، تلتها أكاديمية "أكواتيكس" برصيد 56 ميدالية، بواقع 30 ذهبية و15 فضية و11 برونزية، ثم أكاديمية "سوبر تشامبيونز" برصيد 53 ميدالية، منها 26 ذهبية و13 فضية و14 برونزية.

وحلت أكاديمية "إيفولوشن" خامسة في إجمالي الميداليات برصيد 37 ميدالية، تلتها "كاليبر" برصيد 36 ميدالية، ثم أكاديمية عجمان الرياضية برصيد 34 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات و15 فضية و14 برونزية.

وشهدت البطولة على مدى ثلاثة أيام منافسات في مختلف السباقات والفئات العمرية، أتاحت للمواهب الواعدة فرصة اكتساب الخبرات وتطوير مستوياتها من خلال التنافس مع سباحين من أندية وأكاديميات من داخل الدولة وخارجها.

وتزامن تنظيم النسخة الأولى من البطولة مع اختيار منطقة العين عاصمةً للسياحة العربية لعام 2026، فيما من المقرر إقامة النسخة الثانية من البطولة في عام 2027.