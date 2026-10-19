رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه..الرئيس الفرنسي يصل البلاد في زيارة رسمية

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.

وجرت لفخامته مراسم استقبال رسمية لدى وصول المطار حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

كما كان في الاستقبال..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة