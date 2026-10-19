انطلاق "أسبوع أبوظبي للتحدي" ببرنامج جماهيري مصاحب لـ"يو إف سي 333"

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / كشف "أسبوع أبوظبي للتحدي" عن برنامج جماهيري متكامل يصاحب بطولة "يو إف سي® 333"، التي تقام اليوم وتستمر حتى 25 أكتوبر، ويتضمن لقاءات مع نخبة من نجوم "يو إف سي"، وتدريبات مفتوحة أمام الجمهور، ومؤتمراً صحفياً، وجلسات حوارية، وتجارب تفاعلية مجانية، إلى جانب فعاليات رياضية وترفيهية في عدد من مواقع العاصمة.

ويتيح البرنامج للجماهير لقاء بطل "يو إف سي" السابق في وزن الويلتر كامارو عثمان، ومنافس وزن الريشة جان سيلفا، والمقاتل المغربي مروان الرحيقي في ياس مول يوم 21 أكتوبر، فيما يلتقي سونغ يادونغ، وماوريسيو روفي، وشون شرف بالمشجعين في واجهة ياس باي البحرية يوم 23 أكتوبر.

وتشهد الفعاليات يوم 21 أكتوبر تدريبات مفتوحة أمام الجمهور في ياس مول تاون سنتر، بمشاركة بطل وزن الريشة ألكسندر فولكانوفسكي، وموفسار إيفلويف، وبيتر يان، وميراب دفاليشفيلي، قبل ثلاثة أيام من إقامة البطولة.

ويقام المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة يو إف سي® 333 يوم 22 أكتوبر في الاتحاد أرينا، فيما يستضيف مركز أدنيك أبوظبي في اليوم نفسه بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بمشاركة نخبة من المواهب الإقليمية والدولية.

كما تحتضن الاتحاد أرينا يوم 23 أكتوبر جلسة حوارية يشارك فيها بطل "يو إف سي" السابق ألجامين ستيرلينغ والمقاتل المغربي مروان الرحيقي، تسبق مراسم الوزن الاحتفالية والمواجهات الأخيرة بين المقاتلين، بينما تستضيف "سبيس 42 أرينا" منافسات بطولة "باور سلاب 25".

وتقام تجربة مشجعي "يو إف سي" المجانية في ياس مول خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر، وفي واجهة ياس باي البحرية من 21 إلى 25 أكتوبر، وتشمل تحديات وتجارب تفاعلية ولقاءات مباشرة مع الرياضيين.

وتبلغ الفعاليات ذروتها يوم 24 أكتوبر بإقامة بطولة "يو إف سي® 333: فولكانوفسكي ضد إيفلويف" في الاتحاد أرينا، حيث يدافع فولكانوفسكي عن لقب وزن الريشة أمام موفسار إيفلويف، فيما يتنافس بيتر يان وميراب دفاليشفيلي على لقب وزن الديك.

وتختتم فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي يوم 25 أكتوبر بعرض كوميدي مباشر يقدمه راسل بيترز في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس.