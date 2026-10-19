"اقتصادية رأس الخيمة" تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال 22 أكتوبر

رأس الخيمة في 19 أكتوبر/ وام / تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ملتقى ومعرض رواد الأعمال يوم 22 أكتوبر الحالي، في إطار جهود تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة ودعم أصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن توجهات الدائرة الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية محفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز التواصل بين رواد الأعمال وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وإتاحة المجال لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً لدعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقادرة على النمو والتوسع، إيماناً منها بالدور الذي تؤديه ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، ويأتي تنظيم ملتقى ومعرض رواد الأعمال تجسيداً لهذا التوجه من خلال توفير منصة تجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبرى بكافة اختصاصاتها لتبادل الخبرات والاستفادة من آخر التقنيات الحديثة وبناء علاقات تجارية من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو والتطوير.

وأضاف أن الدائرة تحرص على أن تسهم مبادراتها في تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي وتوفير فرص تتيح لهم استعراض مشاريعهم والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم إلى جانب تشجيع الابتكار وتطوير نماذج الأعمال، وتتطلع الدائرة إلى جعل الملتقى مساحة فاعلة للتواصل وتبادل الأفكار بما يدعم استدامة المشاريع ويسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد إمارة رأس الخيمة.