إقبال كبير على "نجاح أبوظبي" لاستكشاف الفرص الجامعية والمسارات المهنية

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / شهدت فعاليات معرض "نجاح أبوظبي 2026"، المقام في مركز "أدنيك أبوظبي" ويستمر حتى 21 أكتوبر الحالي إقبالاً كبيراً من الطلبة في ظل تنامي الاهتمام بالتعرف على خيارات التعليم العالي والتخصصات الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

ويشكل المعرض الذي يحتفي بدورته العشرين هذا العام، منصة مهمة تتيح للطلبة استكشاف مستقبلهم الجامعي، والتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية، والتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات المتاحة وشروط القبول وفرص المنح الدراسية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مساراتهم التعليمية والمهنية.

كما يوفر "نجاح" مساحة للتعرف على التخصصات المستقبلية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، واستكشاف الفرص المهنية الواعدة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتطور المتنامي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم، بما يعزز ارتباط الخيارات التعليمية باحتياجات التوظيف المستقبلية.

وأكد مسؤولون في جامعات مشاركة في المعرض، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية "نجاح" في تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة، وتعريفهم بالبرامج والتخصصات الجامعية المتنوعة، مشيرين إلى أن المعرض يجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من منظومة متقدمة للتعليم العالي، تضم مؤسسات أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية تواكب المعايير العالمية وتستجيب لمتطلبات المستقبل.

وقال الدكتور محمد فتيحه، مدير حرم جامعة أبوظبي في العين مدير مركز تطوير الهيئة الاكاديمية والابتكار في التعليم إن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجامعات والطلبة، وإطلاعهم على البرامج الأكاديمية والتخصصات التي توفرها المؤسسات التعليمية، بما يساعدهم على التعرف على الخيارات المتاحة أمامهم واختيار المسارات التي تتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم.

وأضاف أن مشاركة الجامعات في المعرض تتيح للطلبة وأولياء الأمور الحصول على معلومات مباشرة حول البرامج الدراسية ومتطلبات الالتحاق بها، والتعرف على الفرص التعليمية التي توفرها المؤسسات الأكاديمية، مؤكداً أن دولة الإمارات تزخر بنخبة من الجامعات الوطنية الرائدة عالمياً، التي تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في مختلف المجالات.

وقال رامي كايد، مدير وحدة الاستقطاب والتواصل مع الطلبة في جامعة العين، إن معرض "نجاح" يشكل منصة مهمة لاستقطاب الطلبة وتعريفهم بالخيارات الأكاديمية المتاحة، مشيراً إلى أن اللقاء المباشر مع الطلبة يتيح للجامعة التعريف بتخصصاتها وبرامجها، وتقديم المعلومات اللازمة لمساعدتهم على تحديد خياراتهم الجامعية وفقاً لميولهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأضاف أن المعرض يسهم في تعزيز وعي الطلبة بالتخصصات المختلفة والفرص التي تتيحها، ويدعم التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للتعليم العالي، توفر بيئة تعليمية متنوعة تجمع بين جودة البرامج الأكاديمية وتعدد التخصصات ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل.

وتأتي دورة أبوظبي ضمن سلسلة معارض "نجاح 2026"، التي تقام بدعم إستراتيجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل أيضاً معرض "نجاح دبي" خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب الدورة الأولى من "نجاح العين" يومي 2 و3 نوفمبر في مركز أدنيك العين.

وتجمع دورة هذا العام أكثر من 100 جامعة من أكثر من 20 دولة، وتوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة الاطلاع على برامج البكالوريوس والدراسات العليا، والتعرف على فرص الدراسة داخل الدولة وخارجها، بما يعزز دور المعرض في دعم الخيارات التعليمية وتمكين الطلبة من التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.