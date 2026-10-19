بعثة الإمارات تواصل منافسات بارالمبية آيتشي–ناغويا غداً في ست رياضات

ناغويا في 19 أكتوبر/ وام / تواصل بعثة الإمارات مشاركتها غداً في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية “آيتشي–ناغويا 2026”، من خلال 6 رياضات هي البوتشيا، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، ورفعات القوة، والدراجات، والرماية، وذلك ضمن الدورة المقامة حاليا في اليابان والتي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة رياضيين من 45 دولة.

وتخوض رئيسة الفلاسي منافسات فردي السيدات في البوتشيا، فيما تشارك سهام الرشيدي في منافسات فردي الريشة الطائرة، بينما ينافس في ألعاب القوى كل من أحمد الحوسني، وسارة الجنيبي، ومريم الزيودي في دفع الجلة، إلى جانب أحمد النواد، ومحمد عثمان في سباق 100 متر، وسالم الشحي في التصفيات.

وفي رفعات القوة، تشارك موزة الزيودي وسيف الزعابي، فيما يخوض سلامة الخاطري، وعبدالله البلوشي، وأحمد البدواوي منافسات المطاردة الفردية للدراجات، بينما يشارك في الرماية ياسر الدرعي، وفاطمة الكعبي في منافسات المسدس الهوائي، وحمد المنصوري، وسيف النعيمي في منافسات البندقية لفئة SH1، وسعيد البلوشي، وسيف الظاهري، ومنى حسن في منافسات البندقية لفئة SH2.

وشهدت منافسات اليوم تأهل منى حسن إلى نهائي الرماية لفئة SH2 بعد تسجيلها 626 نقطة في التصفيات، قبل أن تنهي المنافسات في المركز السابع، فيما جاءت سلامة الخاطري خامسة في نهائي سباق 1000 متر ضد الساعة للدراجات لفئة C4-5، وأحمد البدواوي سادساً في نهائي الرجال للفئة ذاتها، كما حل منصور المرزوقي سادساً في نهائي رفعات القوة لوزن تحت 49 كجم، واحتلت ذكرى الكعبي المركز الرابع في نهائي رمي الصولجان لفئتي F32/F51.

وفي الريشة الطائرة، حقق عمير يونس الفوز على الإندونيسي أجونج ويدود بنتيجة 2-1، فيما ودع كل من جمال البدواوي، وجاسم رمضان، وسهام الرشيدي منافسات الفردي.

وفي أبرز أحداث اليوم، توج محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، البطل الأردني عمر قرادة بالميدالية الذهبية لمنافسات رفعات القوة لوزن تحت 49 كجم، ليمنح الأردن أول ميدالية ذهبية عربية في الدورة.

وعلى صعيد جدول الميداليات، حافظت الصين على الصدارة برصيد 62 ميدالية، منها 26 ذهبية، تلتها اليابان بـ27 ميدالية، بينها 7 ذهبيات، ثم أوزبكستان بـ23 ميدالية، منها 6 ذهبيات.