المازمي والغرير يتصدران "جولة التمايز "على ميدان أكاديمية بوذيب للفروسية

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / اختتمت منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ15، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتضمنت الفعاليات 10 منافسات بأكاديمية بوذيب للفروسية على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى، خلال يومي السبت والأحد وتنافس فيها 255 فارساً وفارسة مع 315 خيلاً.

وحصد الفارس سعيد محمد المازمي، من نادي الشارقة للفروسية، لقب جولة التمايز على حواجز الـ 140 مترا، وحقق الفارس محمد سعيد الغرير لقب فئة الشباب على ذات الارتفاع.

وتوّج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وحسام زميت، ممثل الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بالأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية.

وأنهى المازمي مع "باسيون في دي" التمايز مسجلا 44.14 ثانية مع 4 نقاط جزاء، فيما أكمل الغرير مع "كيليان إس" جولة التمايز دون خطأ بـ 45.63 ثانية، وجاء ثانياً الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بزمن سريع بلغ 43.09 ثانية، ولكن برصيد 4 نقاط جزاء.

وتصدر الفارس أسامة الزبيبي مع الجواد "بي إي سي هوغو" من منتجع الفرسان الرياضي، منافسة المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ1.25 متر، كما تمكن الزبيبي من تحقيق ثنائية في منافسة الفئتين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 1.30 متر، وتألق الفارس ليث غريب مع الفرس "أليت دي بونتس" من نادي الشارقة للفروسية دون خطأ في فئة عمر 25 عاما وما دون.

وتفوقت الفارسة إيمان الصفّار مع "جادي إتش بي إي" من نادي الباهية للفروسية على حواجز 1.35 متر في المرحلتين الخاصة لفرسان الفئتين أيضاً، وأحرز الفارس محمد ليث عوض مع "أموس" من منتجع الفرسان الرياضي لقب منافسة المرحلتين الخاصة على ذات الارتفاع 1.35 متر.

وهيمن هشام غريب مع "باري بلو" من نادي رومانو للفروسية على منافسات الـ 1.20 متر، من جولة واحدة، لفرسان المستوى الثاني بخيولهم الصغيرة عمر 6 سنوات.

وكان التفوق للفارسة حمدة شهاب مع "مانيلا" من مركز الإمارات للفروسية، في الجولة الواحدة على حواجز الـ1.10 متر، للفرسان المبتدئين من الفئة المتقدمة 3، فيما حقق الفارس سلطان ماجد الجهوري مع "هيرمس دي ماريبوسا" من إسطبلات الوثبة، صدارة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ"90. ـ 1.00" متر.