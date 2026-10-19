وزارة الأسرة ترسم ملامح مستقبل تمكين أصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

دبي في 19 أكتوبر/ وام / تستعرض وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي انطلق اليوم فى دبي مجموعة من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تجسد رؤية الوزارة في دعم أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التمكين والدمج وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة الوزارة تحت شعار "دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة" حيث تعرض حزمة مبتكرة من المشروعات والحلول الذكية والتجارب التفاعلية المتخصصة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال والتأهيل المهني وتنمية المهارات الإبداعية والعملية لأصحاب الهمم وتعزيز استعدادهم للمشاركة في سوق العمل وتندرج هذه البرامج ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير منظومة دعم متكاملة تربط بين الكشف المبكر والتأهيل وتنمية القدرات والفرص المهنية وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقطاع الخاص بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويوسّع آفاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

كما تندرج مشاركة الوزارة ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة والاطلاع على أحدث الممارسات والحلول المبتكرة في مجالات تمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشراكة وتطوير المبادرات النوعية بما يدعم تكامل الجهود وتطوير السياسات والبرامج والخدمات ويعزز الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم وفق رؤية شاملة ومستدامة للتمكين والدمج.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" يمثل منصة حيوية لاستعراض التطورات المتسارعة في مجال تمكين أصحاب الهمم والاطلاع على الابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز فرص الاستقلالية والمشاركة المجتمعية مشيرة إلى أن التقدم في التقنيات المساعدة وبرامج التأهيل يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الحلول الحديثة في تلبية احتياجات أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم بما يعكس حرص دولة الإمارات على مواكبة التحولات العالمية وتوظيف الابتكار في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وأضافت معاليها أن وزارة الأسرة تحرص من خلال مشاركتها على توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية محلياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لتطوير المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات أصحاب الهمم وتوسع فرص مشاركتهم في التعليم والعمل والحياة المجتمعية مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ودعم التوجهات الحكومية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر تتاح فيه لأصحاب الهمم فرص متكافئة للإسهام في التنمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التمكين والدمج.

وقالت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة إن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض تطبيقا تجريبيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب في المرحلة الحالية بهدف تعزيز إمكانات للفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويقدم مختصون من مستشفى الأمل شرحاً لآلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي والإجابة عن استفسارات الزوار بشأن دوره في تحديد الحالات التي تستدعي تقييماً متخصصاً والتدخل المبكر.

وأوضحت أن تجربة "تحدي بلا صوت" تقدم محاكاة تفاعلية لتحديات التواصل المرتبطة بالإعاقة السمعية مع التعريف بالحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما يعزز معرفة الزوار بوسائل التواصل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كما تتضمن مشاركة الوزارة تنظيم ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم تشمل تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية ويشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تطبيق عملي للمهارات الفنية والإنتاجية المكتسبة خلال برامج التأهيل.

وأضافت أن تجربة "المصعد الافتراضي" تسلط الضوء على مراحل التأهيل المهني بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى الاستقلالية وتتيح التجربة للزوار التعرف إلى المراحل المتتابعة لإعداد أصحاب الهمم وتأهيلهم للمهام المهنية وفق قدراتهم وإمكاناتهم الفردية.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" تنظم الوزارة تجربة محاكاة لإجراءات التوظيف تتضمن تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح. وتراعي التجربة التسهيلات المناسبة لأصحاب الهمم وتتيح لأصحاب العمل تقييم الكفاءات العملية للمرشحين ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة ويتيح جناح الوزارة للزوار الاطلاع على خدماتها وبرامجها والتواصل المباشر مع المختصين وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات وتحديد الاحتياجات بما يدعم إشراك أصحاب الهمم وأسرهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.