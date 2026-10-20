"معرض نجاح" منصة لتعريف الطلبة بالفرص المهنية في تنمية الطفولة

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ يشكل معرض "نجاح أبوظبي 2026" التعليمي، الذي تتواصل فعالياته حتى 21 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، منصة لتعريف الطلبة بالفرص التعليمية والمهنية في مختلف التخصصات ومنها مجال تنمية الطفولة، والتعرف إلى البرامج التي تتيح لهم بناء مستقبل مهني واعد.

وأكدت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن مشاركة الأكاديمية في "نجاح أبوظبي" تأتي في إطار جهودها لتعريف الطلبة بمجال تنمية الطفولة بوصفه مسارا تعليميا ومهنيا واعدا، يحمل رسالة إنسانية ومجتمعية تسهم في بناء مستقبل الأجيال.

وقالت سعادتها، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش المعرض، إن المشاركة تهدف إلى تعريف الطلبة ببرامج الأكاديمية والفرص التعليمية والمهنية المتاحة في هذا المجال، وتسليط الضوء على أهمية إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال والأسر، بما يعزز مكانة تنمية الطفولة باعتبارها أحد المجالات الحيوية في بناء المجتمع.

وأضافت أن جناح الأكاديمية يتيح للزوار التعرف إلى برامجها، وفي مقدمتها برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، من خلال ندوات تعريفية تقام على مدار أيام المعرض الأربعة، وتتناول تفاصيل البرنامج ومزاياه والمسارات المهنية التي يفتحها أمام الطلبة، إلى جانب أنشطة ومسابقات تفاعلية تشجع الزوار على التواصل مع فريق الأكاديمية والاستفسار عن فرص الدراسة والعمل في هذا المجال.

وأوضحت أن برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة يمتد على مدار 18 شهرا، ويقدم بالكامل باللغة العربية عبر 25 وحدة تعليمية، تشمل تدريبا ميدانيا لمدة ستة أشهر، بما يجمع بين المعارف النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد الطلبة للعمل بكفاءة في مجال تنمية الطفولة.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفر منحة دراسية كاملة ومكافأة شهرية للطلبة، بما يدعم مسيرتهم التعليمية ويشجعهم على الالتحاق بهذا القطاع الواعد، مؤكدة أن هذه المزايا تعكس حرص الأكاديمية على استقطاب الكفاءات وتأهيلها بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل مع الأطفال والأسر.

وأكدت الكعبي أن تقديم البرنامج باللغة العربية يجسد اهتمام الأكاديمية باللغة والهوية الوطنية، ويعزز حضور العربية في التعليم والممارسة المهنية في مجال تنمية الطفولة، ضمن إطار يراعي خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات الأطفال والأسر.

ودعت الطلبة إلى التعرف إلى الفرص التي يوفرها هذا المجال، والاستفادة من زيارة جناح الأكاديمية والمشاركة في الندوات التعريفية، مشددة على أن العمل في تنمية الطفولة يتجاوز مفهوم الوظيفة التقليدية، ليكون رسالة إنسانية تسهم في دعم نمو الأطفال وتطوير قدراتهم.

وقالت إن الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال هو استثمار في مستقبل الأطفال والأسر والمجتمع، معربة عن تطلع الأكاديمية إلى أن تسهم مشاركتها في معرض نجاح في إلهام جيل جديد من الشباب والشابات لاختيار مسارات مهنية تجمع بين الطموح الشخصي والمسؤولية المجتمعية، وتتيح لهم ترك بصمة إيجابية في حياة الأجيال القادمة.

وتأتي دورة أبوظبي ضمن سلسلة معارض "نجاح 2026"، التي تقام بدعم إستراتيجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل أيضاً معرض "نجاح دبي" خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب الدورة الأولى من "نجاح العين" يومي 2 و3 نوفمبر القادم في مركز أدنيك العين.

وتجمع دورة هذا العام أكثر من 100 جامعة من أكثر من 20 دولة، وتوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة الاطلاع على برامج البكالوريوس والدراسات العليا، والتعرف على فرص الدراسة داخل الدولة وخارجها، بما يعزز دور المعرض في دعم الخيارات التعليمية وتمكين الطلبة من التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.