رئيس الدولة والرئيس إيمانويل ماكرون يشهدان إعلان إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، تبادل إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

تبادل إطار العمل، معالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومن الجانب الفرنسي معالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى .

كما شهد سموه والرئيس إيمانويل ماكرون تبادل الترتيبات التنفيذية بشأن الصناعات الدفاعية.

تبادلها سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومن الجانب الفرنسي سعادة باتريك بيلوكس رئيس المديرية العامة للتسليح في فرنسا.

حضر المراسم، التي جرت في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى دولة الإمارات، عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.