توظيف الذكاء الاصطناعي في افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حفل افتتاح النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 22 نوفمبر المقبل في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة متوقعة تتجاوز 12 ألف لاعب ولاعبة يمثلون 120 دولة، وذلك في خطوة تهدف إلى إبراز مسيرة الدولة وإنجازاتها.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن حفل الافتتاح سيكون مبسطاً، ويسلط الضوء على مسيرة التطور التي شهدتها الدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن فقراته، مشيراً إلى أن البطولة تحظى بمكانة عالمية مرموقة وتشهد إقبالاً متزايداً من اللاعبين والأكاديميات حول العالم.

وأوضح أن اللجنة العليا المنظمة كثفت استعداداتها لاستضافة الحدث، من خلال منظومة عمل متكاملة تشمل اجتماعات دورية للجنة المنظمة واللجان الفرعية لمتابعة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية المعنية، بما يضمن توفير أفضل الظروف لاستضافة اللاعبين والوفود والجماهير.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية والمطارات لاستقبال الوفود المشاركة، إلى جانب التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتسهيل إجراءات الإقامة، وتوفير خيارات فندقية مناسبة بالقرب من صالة المنافسات، بما يضمن سهولة وصول المشاركين وانسيابية تجربتهم طوال فترة البطولة.

وأضاف أن فريق العمل المختص في الاتحاد يواصل استعداداته بالتوازي مع تنظيم البطولات المحلية على مدار العام، بما يعزز الخبرات التنظيمية ويرفع الجاهزية لاستضافة البطولة العالمية، موضحاً أن اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي استعرض خطة العمل، والأعداد المتوقعة للمشاركين، ومتطلبات التدريب، وآليات إدارة المنافسات.

وأكد سعادة الظاهري أن غرفة العمليات ستتولى متابعة تفاصيل المنافسات اليومية، بما يشمل أعداد المشاركين، وفئات الأحزمة والأوزان، إلى جانب التنسيق مع الفريق الطبي لمتابعة الحالات والإصابات وتوفير الرعاية اللازمة، بما يعزز سلامة اللاعبين وكفاءة إدارة المنافسات.

ولفت إلى أن الاستعدادات تتضمن أيضاً تنظيم مجموعة من الأنشطة المصاحبة، لتوفير تجربة متكاملة للجماهير والعائلات، وتعزيز الأجواء المصاحبة للبطولة، معرباً عن تطلعه إلى استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والمشجعين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح سعادته أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطته الإعلامية للترويج للبطولة محلياً ودولياً، بالتوازي مع التحضير لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيلها، مؤكداً أن العمل يجري بتنسيق يومي بين مختلف فرق العمل والجهات الشريكة، لضمان تقديم نسخة متميزة تواصل ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو.