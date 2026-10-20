تحت رعاية رئيس الدولة / جامعة الإمارات تنظِّم حفل تخريج الدفعة السادسة والأربعين

العين في 20 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تُنظِّم جامعة الإمارات العربية المتحدة حفل تخريج طلبة الدفعة السادسة والأربعين يومي 21 و22 أكتوبر 2026، في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

ويحتفي الحفل بتخريج 2,588 من حملة درجة البكالوريوس في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية، من بينهم 630 خريجاً بتقدير ممتاز، و1,958 خريجاً من طلبة ما دون الامتياز.

ويجسّد شعار حفل التخريج "رؤية ممتدة" استمرارية الرؤية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عند تأسيس الجامعة عام 1976، انطلاقاً من إيمانه بدور التعليم في بناء الإنسان ونهضة الوطن، حيث تمتد هذه الرؤية عبر أجيال من الخريجين الذين يوظّفون معارفهم ومهاراتهم للإسهام في تنمية المجتمع وتطوير مختلف القطاعات.

ويتزامن حفل التخريج مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي، بما يعكس التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، وتعزيز قدراتها على الابتكار ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يدعم دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع.

ويُقام الحفل بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور وذوي الخريجين، احتفاءً بإنجازات الطلبة، وتقديراً لجهود أسرهم وأساتذتهم في دعم رحلتهم الجامعية.