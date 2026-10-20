جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تفتح باب التقديم لبرامجها الأكاديمية

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فتح باب القبول والتسجيل لفصل الربيع 2027، في عدة برامج أكاديمية تقدم في مقارها بأبوظبي وعجمان والظفرة انطلاقًا من 20 أكتوبر الجاري، وذلك وفق البرامج المتاحة في كل فرع.

وتطرح الجامعة ثلاثة برامج لمرحلة البكالوريوس، تشمل الآداب في اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والآداب في اللغة الروسية، وعلى مستوى الدراسات العليا، تقدم الجامعة أربعة برامج للماجستير، تشمل الدراسات الإسلامية في فقه الواقع، واللغة العربية وآدابها بمساري الأدب واللغة واللسانيات، ودراسات الأديان، والأدب الشعبي الإماراتي، إلى جانب برنامجين للدكتوراه، هما الاجتهاد الشرعي في القضايا المعاصرة، والفلسفة في اللغة العربية وآدابها.

وأكدت الجامعة أن تنوع برامجها الأكاديمية يعكس حرصها على توفير مسارات تعليمية وبحثية تستجيب لتطلعات الدارسين واهتماماتهم العلمية، وتجمع بين أصالة المعرفة ومتطلبات الواقع المعاصر، بما يتيح للطلبة تعميق معارفهم، وتطوير مهاراتهم في البحث والتحليل والتفكير النقدي، والإسهام في إنتاج معرفة علمية تتصل بقضايا الإنسان والمجتمع.

وأوضحت أنها تستقطب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، وتعمل على توسيع فرص الالتحاق ببرامجها الأكاديمية، انطلاقًا من رسالتها في ترسيخ الدراسات الإنسانية والإسلامية واللغوية، وتعزيز البحث العلمي الذي يسهم في إثراء الثقافة، وخدمة المجتمع، وفهم التحولات الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على شروط القبول والمتطلبات الأكاديمية لكل برنامج عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم طلباتهم من خلال بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة.