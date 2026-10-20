استثمارات الاتحاد الأوروبي الخضراء تتجاوز 1.2 تريليون يورو منذ 2021

بروكسل في 20 أكتوبر /وام/ أظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم أن الاستثمارات في الأنشطة المستدامة داخل الاتحاد الأوروبي تجاوزت 1.2 تريليون يورو منذ عام 2021، في مؤشر على استمرار نمو التمويل المستدام وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على المنافسة.

ووفقاً للبيانات، تجاوزت الاستثمارات في الأنشطة المتوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة 320 مليار يورو خلال عام 2025، واستحوذ قطاع الطاقة على الحصة الأكبر منها، مدفوعاً بصورة رئيسية باستثمارات شركات توليد الكهرباء ومورديها.

ويساعد تصنيف الاتحاد الأوروبي المستثمرين والشركات في تحديد الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئياً، بينما يربط إطار التمويل المستدام النمو الاقتصادي بخفض الانبعاثات عبر دعم نشر التقنيات النظيفة وتوفير البنية التحتية اللازمة، خاصة في قطاع الطاقة.

وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وأمنه في مجال الطاقة، عبر توجيه التمويل إلى مصادر الطاقة المتجددة المحلية والكهرباء والتقنيات النظيفة الأخرى، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تنامي الإقبال على السندات الخضراء الأوروبية. فمنذ بدء تطبيق المعيار الأوروبي للسندات الخضراء في ديسمبر 2024، بلغت قيمة الإصدارات نحو 60 مليار يورو، منها 21 مليار يورو خلال عام 2025، ونحو 39 مليار يورو بين الأول من يناير والسابع من أكتوبر 2026، أي ما يقارب ضعف إجمالي الإصدارات المسجلة خلال السنة الأولى من تطبيق المعيار.

يوفر المعيار إطاراً طوعياً لإصدار السندات الموجهة لتمويل أنشطة مستدامة تتوافق مع تصنيف الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في توجيه رؤوس الأموال إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه المؤشرات تعكس دور إطار التمويل المستدام في دعم التحول نحو اقتصاد أوروبي أكثر استدامة ومرونة وقدرة على المنافسة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لتبسيط متطلباته وتيسير تطبيقه.

برو/نا /زي وام