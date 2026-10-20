43 شركة إيطالية تستعرض ابتكارات"صنع في إيطاليا" في "ويتيكس 2026"

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026" الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة.

وتأتي المشاركة في إطار تعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، إذ يتيح الجناح للشركات العارضة التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكة التجارية.

وزار الجناح الوطني للوكالة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطلع على أحدث التقنيات والحلول الإيطالية المبتكرة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

وتستعرض الشركات المشاركة تقنيات في مجالات إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والحلول البيئية، بما يلبي الاحتياجات المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد، وخدمات المرافق، والبنية التحتية المستدامة.

وسجلت الصنابير والصمامات، ومضخات السوائل، وأجهزة الطرد المركزي ومعدات ترشيح السوائل والغازات وتنقيتها، أعلى قيم للصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات ضمن القطاعات المحددة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026، بقيمة إجمالية بلغت 233.4 مليون يورو، ما يعادل 37.7% من صادرات هذه القطاعات. وضمن فئة معدات الترشيح والتنقية الأوسع نطاقاً، ارتفعت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها بنسبة 13.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى 14.7 مليون يورو.

وشهدت بعض فئات المعدات الكهربائية نمواً في الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت 19.8 مليون يورو، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت بنسبة 2.8%، لتصل إلى 21.1 مليون يورو. وتعكس هذه الأرقام نمواً في فئات محددة من الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات.

وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، لوكالة أنباء الإمارات " وام "، على هامش المعرض، إن إيطاليا ودولة الإمارات ترتبطان بشراكة قوية تقوم على الثقة المتبادلة، والعلاقات الاقتصادية الوثيقة، والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تؤكد مشاركة إيطاليا في "ويتيكس 2026"مجدداً التزامنا بتعميق التعاون الثنائي وإيجاد فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة .

وأعرب عن سعادته بافتتاح الجناح الإيطالي في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، بمشاركة 43 شركة إيطالية تقدم أفضل التقنيات وأرفع الكفاءات وأحدث الابتكارات .

ولفت إلى تميز إيطاليا في مجالات البيئة وإعادة التدوير، لا سيما الابتكار في ترشيد استهلاك الطاقة وضمان جودة المياه ، منوهاً إلى أن هذه المجالات تمثل جزءاً من الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات، وهي صادرات شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد أن العلاقات الإيطالية الإماراتية بلغت مستوى متميزاً، حيث يعود جزء كبير من الفضل في هذا الإنجاز إلى الشركات الإيطالية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتبيع فيها منتجاتها، وتضع أفضل التقنيات في متناول الشركاء الإماراتيين .

وأضاف السفير الإيطالي، أن الشراكة مع دولة الإمارات تكتسب أهمية بالغة، لأن الإمارات تضخ استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ولذلك تجد الشركات الإيطالية في نظيراتها الإماراتية خير شريك، إذ يكمل كل منهما الآخر.

من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي:" نركز من خلال مشاركتنا في معرض "ويتيكس 2026 " على مساعدة الشركات الإيطالية العارضة على ترجمة الاهتمام بتقنياتها إلى فرص تجارية ، ونسعى عبر ربط الشركات بالمشترين ومطوري المشاريع والشركاء التجاريين الجدد، إلى تسهيل وصول هذه الشركات إلى فرص التوريد والتعاقد، وإقامة علاقات تجارية طويلة الأمد".

وذكر أن قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في قطاعات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية بلغت 1.25 مليار يورو خلال عام 2025، فيما بلغت 619 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بما يمثل 6.52% من إجمالي واردات دولة الإمارات في هذه القطاعات، وهو ما يعكس الأهمية التجارية للتقنيات والخبرات التي تقدمها الشركات المشاركة في الجناح الإيطالي .

وتكتسب مشاركة إيطاليا في معرض "ويتيكس 2026" أهمية خاصة، إذ تتزامن مع احتفال وكالة التجارة الإيطالية بالذكرى المئوية لتأسيسها عام 1926، ومرور 100 عام على جهودها في دعم الصادرات الإيطالية. وتظل دولة الإمارات من الأسواق التي تحظى بأولوية لدى الوكالة، التي خصصت موارد إضافية لتوسيع أنشطتها في مجال الترويج التجاري خلال عامي 2026 و2027، عبر برنامج يشمل المشاركة في المعارض، وتنظيم البعثات التجارية، ومبادرات مخصصة لتيسير لقاءات الأعمال بين الشركات.