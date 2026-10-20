«بأناملنا نبدع» تبرز إبداعات أصحاب الهمم

دبي في 20 اكتوبر / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال معرض إكسبو أصحاب الهمم 2026، مبادرة "بأناملنا نبدع"، والحقيبة الذكية "هِمّة إكس" HIMMA X)) المجهزة بالتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، ضمن سيارة "فيراري مانسوري"، إلى جانب مبادرة "المترجم الصغير"، و"لعبة تحدي الهمم"، وخدمات بطاقة إسعاد.

وتتيح مبادرة "بأناملنا نبدع" التي ينظمها مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، فرصة للأطفال والكبار من أصحاب الهمم استعراض مواهبهم وإبداعاتهم الفنية والحرفية مباشرة أمام الجمهور، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويبرز قدراتهم ومهاراتهم، الفنية والحرفية من خلال تنفيذ أعمالهم مباشرة أمام زوار المعرض.

وتقدم المبادرة فرصة للجمهور لمتابعة مراحل إنجاز الأعمال الفنية والحرفية لحظة بلحظة، والتعرف عن قُرب على ما يمتلكه المشاركون من مواهب ومهارات وقدرات على الابتكار والإنتاج، في تجربة تفاعلية تعكس إمكاناتهم الإبداعية، وتُسهم في تغيير الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب الفنية والحرفية لأصحاب الهمم وتنميتها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب ترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي، وإبراز أهمية توفير منصات داعمة تمنحهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم وإظهار إبداعاتهم.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن مبادرة "بأناملنا نبدع" تمثل نموذجاً عملياً للتمكين المجتمعي، من خلال توفير مساحة تفاعلية تتيح لأصحاب الهمم من مختلف الفئات العمرية إبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية والحرفية أمام الجمهور.

وقالت: "ما يميز مبادرة "بأناملنا نبدع" أننا لا نكتفي بعرض أعمال فنية وحرفية أنجزها أصحاب الهمم مسبقاً، بل نتيح لزوار المعرض مشاهدة الإبداع وهو يتشكل أمام أعينهم، بأيدي أطفال وكبار من أصحاب الهمم، ليكونوا شهوداً على ما يمتلكونه من مهارات وقدرات وإمكانات تستحق التقدير والدعم. فنحن لا نقدم مجرد أعمال فنية، وإنما نقدم قصصاً حية عن الإرادة والموهبة والثقة بالنفس".

وأضافت أن التمكين الحقيقي يتحقق من خلال إتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإثبات قدراتهم بأنفسهم، مشيرة إلى أن مشاهدة الزوار للمشاركين أثناء إنجاز أعمالهم الفنية والحرفية تسهم في تعزيز ثقتهم بمواهبهم، وترسيخ نظرة مجتمعية أكثر وعياً وإيجابية تجاه إمكاناتهم وقدراتهم.

وأوضحت أن المبادرة تحمل رسالة إنسانية ومجتمعية تؤكد أن اختلاف القدرات لا يحد من الطموحات، وأن دعم المواهب الإبداعية لأصحاب الهمم يشكل مساراً مهماً لتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقالت بو حجير: "حرصنا على أن تشمل المبادرة الأطفال والكبار، لأننا نؤمن بأن الموهبة لا عمر لها، وأن كل صاحب همة يستحق فرصة حقيقية ليبدع ويتميز ويترك بصمته. ونسعى من خلال تعاون مجلس الروح الإيجابية مع مجلس تمكين أصحاب الهمم إلى تحويل المبادرات المجتمعية إلى منصات فاعلة لاكتشاف الطاقات وتنمية المواهب، وتعزيز شعور أصحاب الهمم بالفخر بإنجازاتهم".

وأكدت أن مبادرة "بأناملنا نبدع" تجسد شعار مشاركة شرطة دبي "قدرات بلا حدود.. وطموحات تصنع المستقبل"، مشيرة إلى أن كل عمل فني أو حرفي ينجزه أحد أصحاب الهمم أمام الجمهور يحمل رسالة تؤكد أن الإبداع لا يعرف المستحيل، وأن المجتمع الدامج هو الذي يمنح الجميع الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم.