شرطة دبي تستعرض خدماتها الداعمة لقطاع البيئة والطاقة والمياه خلال "ويتيكس"

دبي في 20 أكتوبر / وام / استعرضت اليوم القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من أبرز خدماتها وتقنياتها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026".

وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشاركة تأتي تجسيداً لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان، وتعزيز الجاهزية للمستقبل من خلال التطوير المستمر للقدرات، وتبني الابتكار في منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة وتوسيع الشراكات المعرفية يمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات نوعية تواكب المتغيرات، وترتقي بكفاءة الأداء لحماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات، بما يدعم مكانة دبي مدينة آمنة مرنة ومستدامة.

بدوره، أوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة العامة تشارك بعدد من أبرز خدماتها المتخصصة في عمليات الإنقاذ البري والبحري، وتقنياتها ومعداتها القادرة على تحقيق استجابة عالية الكفاءة في حالات الأزمات والطوارئ، حيث تستعرض عدداً من مركباتها المجهزة للتعامل مع الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والكوارث المختلفة، إلى جانب بدلات فرق الإنقاذ المصنوعة من مواد خاصة تتيح لرجال الإنقاذ أداء مهامهم مع توفير الحماية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للنقل والإنقاذ على تعزيز التكامل بين الكفاءة البشرية والجاهزية التقنية، وتبادل الخبرات في مجالات الإنقاذ وإدارة الطوارئ، بما يسهم في تطوير قدرات التدخل الميداني وسرعة الوصول إلى المتضررين، ورفع مستويات السلامة لفرق الإنقاذ وأفراد المجتمع.

من جانبه، أوضح العقيد أحمد محمد علي بن بيات الفلاسي، مدير مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن مشاركة المركز تأتي في إطار تعزيز منظومة الاستجابة للتلوث البحري، وتسليط الضوء على الحلول التقنية المبتكرة التي تطورها شرطة دبي لرفع كفاءة الرصد والتدخل الميداني، وترسيخ توظيف التكنولوجيا في حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها.

وبين أن المركز يستعرض أمام الزوار فرصة التعرف على العوامة البحرية والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها في مكافحة البقع الزيتية في المسطحات المائية، وذلك عبر تتبع حركة وانتقال بقع التسرب النفطي في الظلام، لارتباط العوامة بالأقمار الصناعية، بما يمكن الفرق المختصة من تحديد موقعها ورصد تحركاتها بصورة مستمرة، والمساهمة في تسهيل وصولهم إلى موقع هذه البقع ومكافحة تلوثها للبيئة البحرية.

كما أشار إلى الطائرة المسيرة المخصصة لجمع العينات، والتي تستطيع التحليق لمسافة 10 كيلومترات، وتم ابتكارها بالتعاون مع مركز أنظمة الطائرة المسيرة في الإدارة العامة للعمليات، وتُستخدم في جمع العينات من مواقع البلاغات للتحقق من وجود التلوث، وإجراء تقييم ميداني أولي للحالة، عوضاً عن إرسال زورق في المرحلة الأولى، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويقلل الوقت، ويدعم الجهود البيئية في تقليل الاعتماد على موارد الطاقة للتحقق من وجود التلوث أو عدمه

كما تُشارك الإدارة العامة للدعم اللوجستي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، في المنصة، عبر عرض جهودها في ترسيخ بيئة عمل صحية وآمنة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية ونشر الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يدعم توجهات شرطة دبي في الاستدامة وحماية الموارد.