بلدية مدينة العين تختتم حملة "مياه آمنة.. جيل صحي" في 90 منشأة تعليمية

العين في 20 أكتوبر / وام / اختتمت بلدية مدينة العين حملة «مياه آمنة.. جيل صحي» التوعوية والرقابية، التي استهدفت 90 منشأة تعليمية من المدارس والحضانات في المدينة، خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 16 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز سلامة مياه الشرب وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة والعاملين.

وتضمنت الحملة زيارات وجولات تفتيشية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة لمياه الشرب، وفحص البرادات وخزانات المياه والأحواض، ومتابعة إجراءات النظافة والصيانة والتعقيم وفق المتطلبات المعتمدة.

وقالت موزة علي النايلي، رئيس قسم الرقابة على جودة المياه والهواء بإدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين، إن الحملة ركزت على التحقق من سلامة مصادر مياه الشرب ومطابقتها للاشتراطات الصحية، ورصد الملاحظات التي قد تؤثر في جودة المياه وسلامتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الأنظمة المعمول بها.

وأضافت أن الحملة جمعت بين الرقابة والتوعية لتعزيز الممارسات الصحية داخل المنشآت التعليمية، ورفع وعي إدارات المدارس والحضانات والعاملين فيها بأهمية المتابعة المستمرة لسلامة مرافق المياه، والالتزام بأعمال التنظيف والصيانة والتعقيم الدورية.

وأكدت بلدية مدينة العين أن الحملة تأتي ضمن برامجها للرقابة الوقائية والاستباقية على المنشآت المرتبطة بصحة المجتمع، لا سيما المنشآت التعليمية، بما يسهم في الوقاية من المخاطر المرتبطة بالمياه وحماية صحة الطلبة والعاملين.