"تحقيق أمنية" و"ميديكلينيك الشرق الأوسط" يعززان الدعم الإنساني للأطفال المرضى

أبوظبي في 20 أكتوبر / وام / وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» اتفاقية تعاون مع «ميديكلينيك الشرق الأوسط»، بهدف تحقيق أمنيات الأطفال الذين يتلقون الرعاية الطبية في ميديكلينيك .

حضر التوقيع هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وأحمد علي، المدير التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص مؤسسة «تحقيق أمنية» على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصحية الرائدة، وتعزيز التكامل بين الرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني، انطلاقاً من إيمانها بأن تحقيق أمنية الطفل يمكن أن يشكل جزءاً مؤثراً من رحلته العلاجية، ويمنحه مساحة من الفرح والأمل في مواجهة الظروف الصحية الصعبة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تحقيق أمنيات الأطفال المستحقين من مرضى ميديكلينيك الشرق الأوسط، وتحويل أمنياتهم إلى تجارب وذكريات استثنائية تساهم في رفع معنوياتهم وتعزيز قوتهم النفسية، بما ينعكس إيجاباً على الأطفال وأسرهم، ويجسد أهمية الشراكات الإنسانية في إحداث أثر ملموس في حياتهم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، والتي تمثل نموذجاً مميزاً للتكامل بين الرعاية الصحية والعمل الإنساني. فمن خلال هذه الشراكة، نتمكن من الوصول إلى الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، ومنحهم فرصة لتحقيق أمنياتهم التي تحمل لهم ولعائلاتهم مشاعر الأمل والقوة والفرح.

ومن جانبه، قال أحمد علي، المدير التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط:« نؤمن في ميديكلينيك الشرق الأوسط بأن رعاية الأطفال تتجاوز حدود العلاج الطبي، لتشمل أيضاً الاهتمام بالاحتياجات النفسية والعاطفية للأطفال وأسرهم ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، نأمل أن نُسهم في منح المزيد من الأطفال لحظات من الفرح والأمل والقوة خلال الأوقات الصعبة التي يمرون بها، وأن نُحدث أثراً إيجابياً وملموساً في حياتهم.»