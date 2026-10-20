الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تفوز بجائزة أفضل محتوى إبداعي 2025

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جائزة الحكومات الاجتماعية لعام 2025، ضمن فئة "أفضل محتوى إبداعي على شبكات التواصل الاجتماعي" في قطاعي التجارة والصناعة تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في تطوير منظومة الاتصال الرقمي والارتقاء بجودة المحتوى المقدم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي .

وتسلّم الجائزة سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال مراسم التكريم التي أقيمت في مقر المؤسسة، حيث قام بتسليم الجائزة المهندس أحمد صبري، المدير العام لمعهد الحكومات الاجتماعية.

وقال البنّاي: "يمثل هذا التكريم إضافة جديدة إلى سجل إنجازات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ويعكس حرصنا المستمر على تطوير أدوات الاتصال المؤسسي وتوظيف التقنيات والمنصات الرقمية بما يعزز قدرتنا على التواصل الفاعل مع المجتمع. ونؤمن بأن المحتوى الرقمي أصبح أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لإبراز إنجازات المؤسسة ومبادراتها ودورها في دعم منظومة التجارة والصناعة".

وأكد البناي على جهود المؤسسة في تبني أحدث الابتكارات المتبعة في مجال الاتصال الرقمي وعلى توظيف أداوت الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى عبر مختلف القنوات الإعلامية بما يواكب رؤية دبي الطموحة في توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الحكومي، وتعمل إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في المؤسسة على توظيف الإبداع والتقنيات الحديثة لإنتاج محتوى يعكس هوية المؤسسة ورسالتها، ويسهم في تعزيز حضورها وتأثيرها على مختلف المنصات الرقمية.

من جانبها، أوضحت هند أحمد شاكر، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في المؤسسة، أن هذا الفوز يمثل تقديراً للجهود النوعية التي يبذلها فريق الإدارة في تطوير المحتوى الرقمي والارتقاء بممارسات الاتصال المؤسسي، مشيرةً إلى أن الإبداع في المحتوى الرقمي لم يعد يقتصر على مواكبة التحول الرقمي، بل أصبح أداة استراتيجية لتعزيز الهوية المؤسسية وترسيخ حضور المؤسسة وتأثيرها.

وتقدم للجائزة أكثر من 52 جهة في مختلف الفئات.