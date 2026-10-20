برئاسة أحمد بن محمد الحميري.. مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية يبحث تطوير البيئة التعليمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ استعرض "مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية" خلال اجتماعه برئاسة معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس الإدارة، مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية (2026–2028)، والإنجازات التعليمية والمؤسّسية والمشروعات المستقبلية، كما ناقش الاجتماع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، واستعرض نتائج "تجربة الروبوتات الذكية" التي بدأ تطبيقها في "مجمّع مدينة محمد بن زايد"، وفرص الاستفادة منها في تحديث أساليب التدريس، ودعم المهارات التقنية والإبداعية للطلبة.

وأكّد معالي أحمد الحميري أن تطوير المنظومة التعليمية يُمثّل أولوية مستمرة، تنطلق من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه على الاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية لبناء الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.

وشدّد معاليه على أهمية ترجمة هذه التوجيهات إلى خُطط عملية قابلة للقياس، تُركّز على الامتثال لمعايير الميثاق الوطني للتعليم، وتحسين جودة مخرجات التعلم، وتنمية قدرات المعلمين والإداريين، وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي؛ لمواكبة التحوّلات المتسارعة، وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلّبات المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن التميّز التعليمي للطالب يشمل بناء شخصيته وتنمية مهاراته وقدراته وقيمه الأصيلة، مؤكدًا أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتربية الوطنية لإعداد أجيال تجمع بين المعرفة الحديثة والاعتزاز بالانتماء الوطني.

وفي هذا السياق، أجرى معاليه جولة ميدانية اطّلع خلالها على عدد من الورش والأنشطة الثقافية التي تُنظّمها المدارس لترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب المبادرات التي تربط العملية التعليمية بالتراث الوطني، وتُعزّز مكانة اللغة العربية، وتُنمّي لدى الطلبة الاعتزاز بثقافتهم وانتماءهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

من جانبه، أكّد السيّد لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أن الإنجازات التي تُحقّقها المدارس تعكس الدعم المتواصل من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، وحرصهم على تطوير بيئة تعليمية متميّزة أكاديميًا، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية مع المحافظة على الهوية الوطنية، وأوضح أن الخطة الإستراتيجية تُمثّل إطارًا عمليًا لتقدّم الأداء التعليمي والمؤسّسي، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتحسين المرافق المدرسية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة؛ سعادة الدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، مدير مكتب الشؤون التعليمية بالإنابة، وسعادة الدكتورة هنادي صلاح اليافعي، والسيّدة أمل عبدالقادر العفيفي، والدكتور لؤي جيرودي، إلى جانب السيّد لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، والسيّد أحمد البستكي، نائب المدير العام، والسيّد محمد الرماحي، مدير مكتب التدقيق، مدير مكتب التطوير المؤسّسي بالإنابة في ديوان الرئاسة، والسيّدة أماني القمزي، رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء بالديوان.