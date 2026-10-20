ثقافة وسياحة أبوظبي تفتح باب الترشيحات لمبادرة "كنوز المدينة 2027"

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن فتح باب الترشيحات للدورة السادسة من مبادرة "كنوز المدينة 2027"، التي تهدف إلى تكريم المنشآت التجارية المحلية العريقة التي أسهمت على مدى عقود في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية لإمارة أبوظبي، وأصبحت جزءاً من ذاكرتها المجتمعية. ويستمر استقبال الترشيحات حتى 20 نوفمبر المقبل، حيث تتيح المبادرة للجمهور في مختلف أنحاء الإمارة ترشيح منشآتهم المحلية المفضلة التي مضى على عملها 20 عاماً أو أكثر، وتشمل المطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات الحلويات والأقمشة والخياطة والعطور والمجوهرات والصيدليات واستوديوهات التصوير وغيرها من المنشآت التجارية العريقة.

ومن المقرر اختيار 15 منشأة لتكريمها خلال الحفل السنوي للمبادرة، بعد عملية تقييم واختيار تستمر ستة أشهر.

وتأتي المبادرة في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للحفاظ على الهوية الثقافية للإمارة وصون إرثها المجتمعي، من خلال تسليط الضوء على المنشآت التي ارتبطت بحياة السكان على مدى أجيال، وأسهمت في الحفاظ على التقاليد المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع المشاركة في إبراز الأماكن التي تحمل ذكريات وقيمة ثقافية خاصة، بما يسهم في الحفاظ على إرثها وتعريف الأجيال القادمة بها.

وتحصل المنشآت المكرمة على تصنيف رسمي ودعم ترويجي لعلاماتها التجارية، إلى جانب مواد تعريفية تحمل هوية المبادرة، بما يعزز حضورها ومكانتها لدى السكان والزوار.

ويمكن للجمهور تقديم الترشيحات عبر النموذج الإلكتروني المخصص للمبادرة، والاطلاع على مزيد من المعلومات وقائمة المنشآت المكرمة في الدورات السابقة من خلال الموقع الإلكتروني "أبوظبي للثقافة".