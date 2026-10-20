إحصاء الفجيرة يجري مسحاً للقوى العاملة

الفجيرة في 20 اكتوبر /وام/أعلن الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، عن انطلاق الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في إمارة الفجيرة ، الذي يستهدف 986 أسرة وتجمعاً عمالياً، حيث يشمل المسح 640 أسرة إماراتية وغير إماراتية، إلى جانب 270 أسرة جماعية و76 تجمعاً عمالياً تقطن جميعها بمدن ومناطق الإمارة، مشيراً إلى أن المسح يعتمد بشكل أساسي على الزيارات الميدانية في توقيت مناسب للأسر، حيث تم تحديد الفترة المسائية لتنفيذ الزيارات.

وأوضح أن المسح يهدف إلى معرفة الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وتوفير المدخلات المعلوماتية لحساب أهم المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالعمل والبطالة، والتعرف على تأثير الخصائص الديموغرافية والاقتصادية فيها، مؤكداً أن هذا المسح يعد أحد أهم المسوح الأسرية، التي يتم تنفيذها في مختلف دول العالم، ويستحوذ على اهتمام كبير من قبل المخططين وراسمي سياسات سوق العمل .

وقال مدير المركز إن الأهداف الرئيسية للمسح، هي التركيز على تقدير حجم القوى العاملة وحجم التشغيل ومعدلات البطالة ونسب الإعالة، إضافة إلى متابعة التغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة بين المواطنين، مشدداً على ضرورة الخروج من المسح بقاعدة بيانات حديثة للقوى العاملة، مشيراً إلى أن أهمية إجراء المسح تتجلى في كون بياناته تعد مطلباً وطنياً وإقليمياً ودولياً في التعرف إلى بيانات المشتغلين وخصائصهم، إضافة إلى معرفة البيانات السجلية المتعلقة بالعاملين والباحثين عن عمل مناشدا جميع الأسر، التعاون مع الباحث الميداني بتوفير البيانات اللازمة، علماً بأن جميع البيانات ستحاط بسرية تامة .