مزاد النخيل بالظفرة يعزز الحفاظ على السلالات المحلية

الظفرة في 20 أكتوبر/ وام/ ينظّم "مزاد النخيل" للمرة الأولى، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للتمور بدورته الخامسة، بهدف الحفاظ على السلالات المحلية وتشجيع إكثار الأصناف النادرة وذات القيمة الاقتصادية العالية، حيث يتيح للمزارعين والمهتمين ميزة اقتناء "صروم" و"زرايع" تم فحصها والتأكد من جودتها، ويُقام المزاد يومياً خلال المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمدينة زايد في منطقة الظفرة ويستمر حتى 25 أكتوبر.

وتستند موثوقية المزاد إلى إجراءات تبدأ بالموافقة المبدئية على المعروض قبل تجهيزه، ثم فحصه عند الاستلام للتأكد من استيفائه الاشتراطات، وتصدر لكل معروض مقبول ورقة فحص وبطاقة بيانات، مع إتاحة معاينته قبل المزايدة، وتتولى هيئة أبوظبي للتراث رعاية المعروضات وفحصها مجدداً قبل تسليمها للمشترين.

وخلال الأيام الأربعة الأولى للمزاد، برز صنفا "جش فاطمة" و"الظبيانية" ضمن أعلى المبيعات، ووصل سعر "صرم" من الأخير إلى 32 ألف درهم، وتعكس هذه المبيعات استعداد المشترين لدفع مبالغ مرتفعة لاقتناء أصناف ذات مردود جيد، كما يبرز المزاد أهمية تسويق النخيل إلى جانب ثماره، بما قد يشجع المزارعين على إكثار الأصناف المرغوبة.

وتتسق أهداف المزاد مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، في تعزيز الإنتاج المحلي المستدام، من خلال إتاحة أصناف معتمدة وتشجيع زراعتها، كما يرتبط بأهداف الهيئة والمهرجان في صون موروث النخلة، وتبادل خبرات المزارعين، والتعريف بالأصناف وقيمتها، ويتيح تطبيق المعارف المتوارثة في اختيار النخيل ورعايته وإكثاره، ونقلها إلى الأجيال الجديدة، مع إحياء ممارسات المزاد وآداب المزايدة وما يرتبط بها من علاقات اجتماعية وتقاليد موروثة.