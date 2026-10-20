قيادات رياضية تشيد بتتويج راشد الملا بلقبه العالمي السابع للدراجات المائية

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أكدت قيادات رياضية، أن الإنجاز العالمي الذي حققه البطل الإماراتي راشد الملا بإحراز لقب بطولة العالم للدراجات المائية لفئة الحركات الاستعراضية للمرة السابعة في مسيرته، يجسد نجاح منظومة إعداد الأبطال في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويعزز مكانة دولة الإمارات في الرياضات البحرية على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملا لدى عودته إلى أرض الوطن أمس، بحضور خالد بن دسمال، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وجمعة القبيسي، مشرف فريق أبوظبي للزوارق السريعة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعمران الجسمي، ممثل مجلس دبي الرياضي، حيث جرى تكريمه تقديراً لإنجازه العالمي.

وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة الإماراتية، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها أبطال فريق أبوظبي في البطولات العالمية، موجهاً الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمه المتواصل للفريق وتمكينه من المنافسة على الألقاب.

وقال القمزي : إن تتويج راشد الملا باللقب العالمي السابع جاء ثمرة العمل المتواصل والإصرار والاحترافية، إلى جانب الدعم المستمر الذي يحظى به فريق أبوظبي، مؤكداً أن المحافظة على الإنجازات العالمية تمثل دافعاً لمواصلة تحقيق النجاحات ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية.

ويواصل راشد الملا ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم رياضة الدراجات المائية في العالم، فيما يعكس هذا الإنجاز نجاح منظومة العمل الفني والإداري في فريق أبوظبي، وجهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية في توفير البيئة الداعمة لإعداد الأبطال وتعزيز حضور الإمارات على منصات التتويج العالمية.