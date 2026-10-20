وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية الهيلينية لدى الدولة

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، سفيرة الجمهورية الهيلينية المعيّنة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى سعادته للسفيرة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع الجمهورية الهيلينية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أشادت السفيرة بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربةً عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.