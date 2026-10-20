قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وفداً من البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) برئاسة سعادة الدكتور نوربرت روتغن وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في سبتمبر الماضي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وتوسيع مجالات التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب الجانبان في ختام اللقاء عن أهمية تعزيز الحوار والتعاون الدولي ودعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.