"دبي للذكاء الاصطناعي"يبحث التحولات التقنية المتسارعة

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2026، يومي 26 أكتوبر الجاري وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص"، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وحوالي 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة.

وينظم المهرجان مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي.

ويجمع المهرجان نخبة من صناع السياسات وقادة التكنولوجيا والمستثمرين ومؤسسي الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف العوامل التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوره، وتعزيز التعاون والشراكات التي تسهم في تسريع الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي : إن الذكاء الاصطناعي يشهد تطوراً متسارعاً ليصبح واحداً من أبرز محركات النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي يجسّد طموح دبي لتحقيق مكانة رائدة في القطاعات والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نتطلع إلى جمع صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات التي تقود تطوير الذكاء الاصطناعي، وبلورة أطر الحوكمة الخاصة به، ونشر تطبيقاته على نطاق واسع.

ويناقش المهرجان على مدار يومين مجموعة من القضايا المؤثرة في مستقبل الذكاء الاصطناعي، تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتحول المؤسسي، والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، وتوجهات الاستثمار، والابتكار والأخلاقيات، والإلمام بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل.

كما يستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، من بينها الخدمات المالية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والصناعة، ودورها في تحفيز الابتكار وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، إلى جانب مناقشة العلاقة المتطورة بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، والأطر والشراكات والقدرات اللازمة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

ويتضمن برنامج المهرجان أكثر من 50 اجتماعاً للطاولة المستديرة وورشة عمل، توفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين صناع السياسات والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى والمستثمرين، واستكشاف الفرص المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تطبيقاتها.

وتضم قائمة المتحدثين أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جلين”، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وماتي ستانيسفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “إليفن لابس”، والأستاذ الدكتور بول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوكسا” والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.

كما يشارك بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وتريفور تومسون، العضو المنتدب العالمي لشركة “سكيل إيه آي”.

وتشمل قائمة المتحدثين من الجهات الحكومية سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ودودلا سريدهار بابو، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والصناعة والتجارة والشؤون التشريعية في حكومة ولاية تيلانجانا الهندية.

وتشارك في المهرجان مجموعة من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، من بينها أمازون ويب سيرفيسز، وعلي بابا كلاود، وأتلان، وأبجار، وبن غاطي، وداماك، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وإليفن لابس، وكيه بي فاينانشال جروب، وكيرا إيه آي، ومانتيكا، وميسترال إيه آي، ومبادلة، وسكيل إيه آي، وسنوفليك، وهيئة الطرق والمواصلات